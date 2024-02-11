Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında futbolseverler, Boluspor'un ev sahipliğinde gerçekleşen ve Kocaelispor ile 1-1 sona eren kritik bir karşılaşmaya tanık oldu. Bu mücadele, her iki takım için de üst sıralarla arasındaki bağı güçlendirmek adına büyük önem taşıyordu.

Koşukavak'tan detaylar

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında takımının performansını değerlendirdi. Koşukavak, ilk 10 dakikada yaşanan zorluklara rağmen takımının oyunun kontrolünü ele geçirdiğini ve özellikle ikinci yarıda gösterilen performansla kazanmayı hak ettiklerini belirtti.

İlk 6 hayali ve Kocaelispor'un direnci

Koşukavak, "Eğer bu maçı kazansaydık ilk 6'nın içinde olacaktık" diyerek, maçın kendileri için taşıdığı önemi vurguladı. Ayrıca, Kocaelispor'un ligin üzerinde bir kadroya sahip olduğunu ve maliyet açısından da güçlü bir yapıda olduğunu ifade etti. Ancak, Boluspor'un devre arasında kadrosuna kattığı yeni oyuncularla sahada iyi bir mücadele sergilediğini ve oyunu kontrol altına aldıklarını belirtti.

Oyunun dönüm noktası ve kaçırılan fırsatlar

Koşukavak, maçın ikinci yarısında özellikle 45 ile 60 dakikalar arasında merkezden yaratılan geçiş hücumlarıyla maçı lehlerine çevirebileceklerini, ancak bu fırsatları değerlendiremediklerini söyledi. Bu durumun kendisini üzdüğünü ve aslında iki puan kaybettiklerini düşündüğünü ifade etti.

Geleceğe bakış ve iyimserlik

Yalçın Koşukavak, maçın sonucuna rağmen takımının ligin ikinci yarısındaki performansından memnun olduğunu ve maç kaybetmeden yoluna devam ettiklerini belirtti. Kocaelispor'a da gelecek maçlar için başarılar diledi.