Kocaelispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam Boluspor maçının ardından açıklamalarda bulundu

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında futbolseverler, Boluspor ve Kocaelispor arasında kıyasıya bir mücadeleye tanıklık etti. Bolu kentindeki karşılaşma, tarafların 1-1'lik skorla eşitliği bozamamasıyla sonuçlandı. Maçın ardından Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Sağlam'dan maç değerlendirmesi

Sağlam, maçın zorluğuna dikkat çekerek, Boluspor'un son haftalardaki çıkışını ve takıma yapılan takviyelerin önemini vurguladı. Kocaelispor teknik direktörü, "Maça baskıyla başlayıp erken golümüzü bulduk. Ancak maalesef kendi hatamızla kalesinde golü gördük ve bu skor maçın sonuna kadar değişmedi" şeklinde konuştu.

Zeminin skora etkisi

Ertuğrul Sağlam, maçın skoruna zeminin de etki ettiğini belirtti. Maçın keyif veren bir futbol sergilenmediğini ifade eden Sağlam, "Bunu biraz da zeminin etkisine bağlıyorum. Ancak bu durumu bir mağduriyet olarak sunmuyorum" dedi. İkinci yarıda Boluspor'un bölümler halinde iyi oynadığını kabul eden Sağlam, takımının net pozisyon bulmakta zorlandığını da ekledi.

İleriye bakış ve yeni transferlerin önemi

Kocaelispor'un teknik direktörü, ligde yaşanan puan kayıplarının zirveyi zorlayan tüm takımların başına geldiğini, ancak önlerinde uzun bir yol olduğunu ve hemen önümüzdeki haftaya odaklanmaları gerektiğini vurguladı. Sağlam, "Yeni transferlerimizin takıma adaptasyonu çok önemli. Daha iyi bir takım görüntüsüne ulaşabilmek için çok çalışmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.