Kontrolü sağlayamayan sürücü dereye uçtu

Bolu’da Abant Gölü Milli Parkı’na gezmeye giden 4 kişilik ailenin bulunduğu araç, dönüş yolunda dereye uçtu. Cipte bulunan 4 kişi vatandaşların yardımıyla cipten çıkarılarak boğulmaktan kurtarıldı.Kaza, Abant Gölü Milli Parkı yolu Akçaalan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abant Gölü Milli Parkı’na giden 4 kişilik aile, Ufuk T. yönetimindeki 41 HT 889 plakalı cipin kontrolden çıkmasıyla dereye uçtu.
Dereye tepetaklak düşen cipteki sürücü Ufuk T. (39), eşi Havva T. (39), çocukları Mustafa Arel T. (3) ve Elisa T. (8) boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Tamamen suyun içinde kalan cipte bulunanlar, yoldan geçen vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralılar Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.