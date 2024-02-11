Kontrolü sağlayamayan sürücü dereye uçtu

Bolu’da Abant Gölü Milli Parkı’na gezmeye giden 4 kişilik ailenin bulunduğu araç, dönüş yolunda dereye uçtu. Cipte bulunan 4 kişi vatandaşların yardımıyla cipten çıkarılarak boğulmaktan kurtarıldı. Kaza, Abant Gölü Milli Parkı yolu Akçaalan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abant Gölü Milli Parkı’na giden 4 kişilik aile, Ufuk T. yönetimindeki 41 HT 889 plakalı cipin kontrolden çıkmasıyla dereye uçtu.

Dereye tepetaklak düşen cipteki sürücü Ufuk T. (39), eşi Havva T. (39), çocukları Mustafa Arel T. (3) ve Elisa T. (8) boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Tamamen suyun içinde kalan cipte bulunanlar, yoldan geçen vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralılar Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.