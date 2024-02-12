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Boluspor-Kocaelispor maçının ardından futbolcular çocuklarıyla birlikte taraftara 3’lü çektirdi

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Boluspor, Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak önemli bir puan kazandı. Posmac'ın golüyle geri dönüş yapan Boluspor, play-off yolunda umutlarını yeşertti. Taraftarlar ve oyuncular arasında sıcak buluşmalar yaşandı.

Boluspor-Kocaelispor maçının ardından futbolcular çocuklarıyla birlikte taraftara 3’lü çektirdi mask
Boluspor-Kocaelispor maçının ardından futbolcular çocuklarıyla birlikte taraftara 3’lü çektirdi
Boluspor-Kocaelispor maçının ardından futbolcular çocuklarıyla birlikte taraftara 3’lü çektirdi
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Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında futbolseverler, Bolu'da gerçekleşen heyecan verici bir maçın tanıklığına erişti. Boluspor, sahasında Kocaelispor ile kıyasıya bir mücadeleye girişti. Bu karşılaşma, iki takımın da zirve yolundaki iddialarını sürdürme hedefi açısından büyük önem taşıyordu.

Boluspor-Kocaelispor maçının ardından futbolcular çocuklarıyla birlikte taraftara 3’lü çektirdi

Geri dönüşün adı: Posmac!

Boluspor için maç, beklenmedik bir şekilde geriye düşerek başladı. Ancak ev sahibi ekip, bu zorlu durum karşısında mücadelesini bir an olsun bile azaltmadı. Moldovalı savunma oyuncusu Posmac, takımını geriden getiren kritik golü kaydederek maçın skorunu 1-1'e taşıdı ve takımına değerli bir puan kazandırdı. Bu gol, aynı zamanda Boluspor'un play-off yolundaki umutlarını yeşertti.

Boluspor-Kocaelispor maçının ardından futbolcular çocuklarıyla birlikte taraftara 3’lü çektirdi

Boluspor'dan Play-Off potasına sıçrayış

Boluspor, ikinci yarı performansıyla dikkat çekiyor. Son dört maçından topladığı 10 puanla play-off potasının averajla 1 sıra altında bulunan Bolu ekibi, bu maçla birlikte zirve yarışındaki varlığını bir kez daha kanıtladı. Kocaelispor ile başa baş geçen mücadele, her iki takımın da lige olan bağlılığını ve şampiyonluk yolundaki kararlılığını ortaya koydu.

Boluspor-Kocaelispor maçının ardından futbolcular çocuklarıyla birlikte taraftara 3’lü çektirdi

Taraftarlar ve oyuncular arasında sıcak buluşma

Maç sonunda, güzel havanın da etkisiyle Bolusporlu oyuncular, stadyuma gelen futbolcuların çocukları ve kırmızı-beyazlı taraftarlarla bir araya geldi. Bu buluşma, minik taraftarların yüzlerinde mutluluk izlerini bıraktı.

Boluspor-Kocaelispor maçının ardından futbolcular çocuklarıyla birlikte taraftara 3’lü çektirdi

Minikler sahnede

Moldovalı futbolcu Posmac, Makedonyalı oyuncu Daniel Avramovski ve Tunahan Çiçek, çocuklarıyla maç sonrası taraftarların yanına giderek onlara destekleri için teşekkür etti ve taraftara 3’lü çektirdi. Bu anlar, takımın ve taraftarlarının birlik ve beraberlik içinde olduğunun en güzel göstergesi oldu.

Boluspor-Kocaelispor maçının ardından futbolcular çocuklarıyla birlikte taraftara 3’lü çektirdi

Maçın rakamları ve anlamları

Maçı izlemek için stadyumu dolduran 2666 biletli seyirci, sahadaki mücadelenin her anını soluksuz izledi. Verilen mücadele, taraftarları memnun etti ve onlara umutla dolu bir akşam yaşattı. Boluspor'un bu karşılaşmadaki performansı, ligin geri kalanında neler yapabileceğinin sinyallerini verdi.

Boluspor-Kocaelispor maçının ardından futbolcular çocuklarıyla birlikte taraftara 3’lü çektirdi

 

 

12 Şub 2024 - 09:45 Bolu- Spor

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