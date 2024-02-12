12 Şub 2024 - 10:00- Güncel G:

BTSO skandallar bitmek bilmiyor, Bolu Ticaret Sanayi Odasında hiç bu kadar rezil edilmemişti

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İlimizin en önemli ve lokomotif Sivil Toplum Kuruluşu olan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bir haftadır skandallar ve çarpıcı iddialar ile çalkalanıyor. Şimdide Oda genel Sekreteri İsmail Gören’in maaşı duyanları şaşkına çeviriyor.

BTSO skandallar bitmek bilmiyor, Bolu Ticaret Sanayi Odasında hiç bu kadar rezil edilmemişti mask
BTSO skandallar bitmek bilmiyor, Bolu Ticaret Sanayi Odasında hiç bu kadar rezil edilmemişti
BTSO skandallar bitmek bilmiyor, Bolu Ticaret Sanayi Odasında hiç bu kadar rezil edilmemişti
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BTSO hiç bu kadar rezil olmamıştı

BTSO skandallar bitmek bilmiyor, Bolu Ticaret Sanayi Odasında hiç bu kadar rezil edilmemişti

Abdullah Alemdar’ın başkan seçilmesiyle birlikte başlayan skandallar dinmek bilmiyor. Önce Oda başkanının aldığı milyonluk makam araçlarıyla gündeme gelen BTSO şimdide ballı maaşlarla gündemde. Oda Sekreteri İsmail Gören’in aldığı uçuk maaş duyanları hayrete düşürüyor. Muadil büyüklükteki tüm odaları geride bırakan maaşı duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız.

İsmail Gören’in ballı maaşı ne kadar?

BTSO skandallar bitmek bilmiyor, Bolu Ticaret Sanayi Odasında hiç bu kadar rezil edilmemişti

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Zonguldak, Karabük ve Bartın gibi çevre illerin hiç birinin oda sekreterleri BTSO Genel Sekreteri kadar maaş almıyor. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Genel Sekreteri İsmail Gören’in maaşı tam 60 bin lira… Ballı maaş bununla da kalmıyor. Gören birde üç ayda bir önemli miktarda ikramiye (teşvik pirimi) alıyor.

Ballı maaşa ek ikramiye ne kadar?BTSO skandallar bitmek bilmiyor, Bolu Ticaret Sanayi Odasında hiç bu kadar rezil edilmemişti

Milyonluk lüks makam araçlarıyla Türkiye gündemine oturan BTSO şimdide ballı maaş ve pirim skandalıyla Bolu’yu Türkiye gündemine taşıdı. 60 bin lira ballı maaş alan Oda Sekreteri İsmail Gören üç ayda bir, bir maaş ikramiye alıyor. Yani her üç ayda bir çift maaş alan Gören’in aylık maaşı 80 bin lirayı buluyor. Bu ödemeyle kalmıyor dahası var!

Maaş + İkramiye yeter mi yetmez!

Maaş ve ikramiye ile aylık ortalama seksen bin lira maaş alan İsmail Gören’in kazancı bulunla da kalmıyor. Toplantılara ve oda çalışmalarına katılma için sık sık il dışına çıkan oda sekreteri önemli miktarda yolluk, harcırah veya mesai ücreti alıyor. Ortalama bir memurun iki katından fazla kazancı olan Gören’in maaşı duyanları şaşkına çeviriyor.

Ortalama memur maaşı 39 bin liraBTSO skandallar bitmek bilmiyor, Bolu Ticaret Sanayi Odasında hiç bu kadar rezil edilmemişti

Evli ve iki çocuklu memur baz alınarak yapılan hesaplamaya göre en düşük maaş, öngörülen yüzde 15'lik zam, enflasyon farkı, toplu sözleşme ikramiyesi ve aile yardımıyla 1 Ocak 2024'te yüzde 46,81 artarak 22 bin 77 liradan 32 bin 297 lira 40 kuruşa yükselmişti. Öğretmen, polis ve nitelikli memurların ortalama maaşları ise 39 bin lira seviyesinde bulunuyor.

Üyelerin % 50’si aidatlarını zorlanarak ödüyor

BTSO üyesi şirketlerin önemli bir bölümü odaya olan borçlarını zorlanarak yada yapılandırma yasalarından faydalanarak ödeye biliyor. Şirketlerin cirolarından pay alan BTSO’nun yöneticilerinin bu savruk hareketleri iş insanlarını çileden çıkartıyor. Üyeler, elin parasıyla yapılan bu savurganlık için ‘Artık tuz da koktu’ yorumunu yapıyor.

# Türkiye, VAR, Bartın, Çevre, polis

12 Şub 2024 - 10:00 Bolu- Güncel

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