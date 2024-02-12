Emrullah Güler, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne geri döndü

BGS İl müdürlüğüne yeniden atandı

31 Mart yerel seçimlerine katılmak üzere memleketi Muş'tan Ak Parti Belediye Başkan aday adayı olabilmek için Kasım ayında görevinden ayrılan Emrullah Güler, sürecin sona ermesiyle birlikte eski görevine geri döndü. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak tanınan Güler, iki aylık bir aranın ardından yeniden görevinin başına geçti.

Muş'ta Belediye Başkan Adaylığı süreci

Güler'in Muş Belediye Başkan aday adaylığı süreci, Feyat Asya'nın Muş Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesiyle son buldu. Bu gelişme üzerine Güler, Bolu'ya dönme kararı alarak eski görevine geri döndü.

Bolu'ya dönüş ve göreve Başlama

Kasım ayında Ak Parti'den Muş Belediye Başkan aday adayı olan Emrullah Güler, adaylık sürecinin sona ermesinin ardından Bolu'ya geri döndü ve Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine yeniden başladı. Güler'in dönüşü, Bolu'da spor ve gençlik faaliyetlerine olan katkısının devam edeceğinin bir işareti olarak görülüyor.

Emrullah Güler kimdir?

1981 Muş doğumlu olan Emrullah Güler, Muş İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Sağlık Bakanlığı bünyesinde memuriyete başlayan Güler, Bursa Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği bünyesinde görev yaptı. Güler 2019 yılında memleketi Muş’a Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atandı ve 3 yıldır bu görev yapmaktaydı. Daha sonra Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atandı. Emrullah Güler 3 çocuk babasıdır.