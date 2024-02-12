İstanbul'u bekleyen büyük tehlike ve 7.6 büyüklüğünde deprem ve olası yıkımın boyutları

İstanbul'u Bekleyen Büyük Tehlike

İstanbul için uzun zamandır konuşulan büyük deprem tehlikesi, yer bilimci Celal Şengör'ün yıllar önce yaptığı ve sosyal medyada yeniden gündeme gelen açıklamalarıyla tekrar dikkatleri üzerine çekti. Şengör'ün tahminlerine göre, İstanbul'u bekleyen depremin büyüklüğü 7.6 olacak ve bu felaketin 50 bin ile 100 bin arasında insanın hayatını kaybetmesine yol açabileceği öngörülüyor.

Beklenen Felaket: İstanbul Depremi

"7.6 büyüklüğünde olacak, 50 bin-100 bin kişi ölecek" başlıklı haber, İstanbul'da beklenen büyük depremin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor. Celal Şengör'ün yıllar önce "Tarihin Arka Odası" programında verdiği yanıtlar, bugün sosyal medyada yeniden yayılarak büyük bir endişe yaratıyor. Şengör, İstanbul'da beklenen depremin tarihi verilere ve fay hatlarının durumuna dayanarak 7.6 büyüklüğünde olacağını ve büyük bir yıkıma yol açabileceğini belirtiyor.

İstanbul için Alınması Gereken Önlemler

Bu tahminler, İstanbul'da yaşayanlar için alınması gereken önlemlerin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Deprem öncesi hazırlıklar, binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi, acil durum planlarının gözden geçirilmesi ve halkın deprem bilincinin artırılması gibi konular, bu tür bir felakete karşı alınabilecek önlemler arasında yer alıyor.