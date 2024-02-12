Otomobil ehliyetiyle artık 125 cc motosiklet kullanmak mümkün

Trafik Yönetmeliğindeki Yeni Düzenleme Ne Getiriyor?

Türkiye'de motosiklet kullanımı ile ilgili önemli bir değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan son değişiklikle, B sınıfı ehliyet sahipleri artık 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilecek. Bu değişiklik, özellikle motosiklet kullanmak isteyen ancak A1 sınıfı ehliyet almak için gereken süreçten geçmek istemeyen sürücüler için büyük bir kolaylık sağlıyor.

B Sınıfı Ehliyet ile Motosiklet Kullanmanın Koşulları

Yeni düzenlemeye göre, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilmeleri için bazı koşulları yerine getirmeleri gerekiyor. Bu koşullar arasında en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olmak, gerekli sağlık şartlarını taşımak ve daha önce sürücü belgesinin geçici veya daimi olarak geri alınmamış olması bulunuyor.

Motosiklet kullanmak için yapılması gerekenler

Ayrıca, belirlenen direksiyon eğitimi dersini tamamlayarak uygulama sınavında başarılı olunması ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen A1 sınıfı sertifikanın sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenmesi gerekiyor.

Sürücü Belgesi Kayıtlarına Kod Eklenmesi

Motosiklet kullanmak isteyen B sınıfı ehliyet sahipleri için sürücü belgesi sistem kayıtlarına gerekli kodun eklenmesi yeterli olacak. Bu işlem için sürücü belgesi üzerine herhangi bir kod yazılmasına gerek kalmayacak. Söz konusu kişiler, istemeleri halinde 2 yıl içerisinde sertifikalarını sürücü belgesine işletebilecekler.

Motosiklet Kullanımında Yeni Bir Dönem

Bu düzenleme, motosiklet kullanımını teşvik etmek ve sürücüler için daha esnek bir çerçeve sunmak amacıyla yapıldı. Özellikle şehir içi kullanım için ideal olan 125 cc motosikletler, bu yeni düzenleme ile daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşacak. Ayrıca, bu değişiklik trafikteki araç çeşitliliğini artırarak, özellikle büyük şehirlerdeki trafik yoğunluğunun azaltılmasına katkı sağlayabilir.