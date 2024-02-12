12 Şub 2024 - 10:53- Spor G:

Bolusporlu taraftarlardan Kocaelispor maçında Boluspor’a büyük destek

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Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Trendyol 1.Lig maçında Boluspor ve Kocaelispor 1-1 berabere kaldı. Maçı 3244 biletli taraftar izledi, özellikle Boluspor taraftarlarının desteği dikkat çekti.

Bolusporlu taraftarlardan Kocaelispor maçında Boluspor’a büyük destek mask
Bolusporlu taraftarlardan Kocaelispor maçında Boluspor’a büyük destek
Bolusporlu taraftarlardan Kocaelispor maçında Boluspor’a büyük destek
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Trendyol 1.Lig'in 22. haftasında futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma, Boluspor ve Kocaelispor arasında gerçekleşti. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan bu önemli maç, nefes kesen anlara sahne oldu. İki takımın kıyasıya mücadelesi, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Bolusporlu taraftarlardan Kocaelispor maçında Boluspor’a büyük destek

Büyük mücadelede kazanan çıkmadı

Maç boyunca her iki takım da galibiyet için elinden geleni yaptı, ancak mücadele beraberlikle tamamlandı.

Bolusporlu taraftarlardan Kocaelispor maçında Boluspor’a büyük destek

Taraftar desteği göz doldurdu

Karşılaşmayı 3244 biletli taraftar tribünden takip etti. Özellikle Boluspor taraftarları, takımlarına olan inançlarını ve desteğini göstermek için stadyumu doldurdu.

Bolusporlu taraftarlardan Kocaelispor maçında Boluspor’a büyük destek

90 dakika boyunca susmayan taraftar

2007 yılından bu yana Trendyol 1.Lig'de mücadele eden Boluspor, son yıllarda istediği taraftar sayısına ulaşamasa da, bu maçta 2666 biletli Boluspor taraftarı takımlarına destek vermek için tribünde yerini aldı. 90 dakika boyunca susmayan kırmızı beyazlı taraftarlar, alınan 1 puanda büyük rol oynadı.
Bolusporlu taraftarlardan Kocaelispor maçında Boluspor’a büyük destek

Boluspor taraftarlarından tam destek

Maç öncesi ve sonrasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda muhteşem bir atmosfer vardı. Boluspor taraftarları, Başkan Savaş Abak, yönetime ve futbolculara olan desteğini gösterdi. Bu destek, takımın moralini yükseltti ve sahada daha güçlü bir performans sergilemesine yardımcı oldu. Boluspor, ligdeki en önemli sınavlarından birini verdi ve taraftar desteği ile unutulmaz bir tribün atmosferi yaşadı.

Bolusporlu taraftarlardan Kocaelispor maçında Boluspor’a büyük destek

Kocaelispor taraftarı tribünde yerini aldı

Kocaelispor'un deplasmanda oynadığı karşılaşmada, takımına destek olmak için 578 kişilik bir Kocaelispor taraftar grubu tribünde yer aldı. Gösterilen bu yoğun ilgi dikkat çekti. Maç süresince Kocaelispor taraftarları, takımlarına mümkün olan en iyi desteği sağlamak için çaba gösterdiler.

Bolusporlu taraftarlardan Kocaelispor maçında Boluspor’a büyük destek

“Hepiniz Allaha emanet olun”

Karşılıklı saygı ve dostluk çerçevesinde geçen bu mücadelede, Boluspor taraftarları da centilmenlik örneği göstererek, Kocaelispor taraftarını “Hepiniz Allaha emanet olun” sloganları ile uğurladılar. Bu dostane atmosfer, iki takım arasındaki karşılaşmanın çok ötesinde, sporun birleştirici ve barışçıl gücünü bir kez daha ortaya koydu.

 

 

# Trendyol 1.Lig

12 Şub 2024 - 10:53 Bolu- Spor

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