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Petar Gigic, Boluspor formasıyla Kocaelispor karşısında siftah yaptı

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Boluspor'un yeni transferi Petar Gigic, Kocaelispor maçında ilk kez sahaya çıktı. Sırp forvetin performansı ve Boluspor'un 1-1'lik skoru, taraftarları için yeni bir umut kaynağı oldu.

Petar Gigic, Boluspor formasıyla Kocaelispor karşısında siftah yaptı mask
Petar Gigic, Boluspor formasıyla Kocaelispor karşısında siftah yaptı
Petar Gigic, Boluspor formasıyla Kocaelispor karşısında siftah yaptı
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Boluspor'un yeni transferi Petar Gigic, Kocaelispor ile yapılan kritik maçta ilk kez yeşil sahalara adımını attı. Sırp forvetin performansı, takımının Trendyol 1. Lig'de kritik bir puan almasını sağlarken, Boluspor ve taraftarları için yeni bir umut ışığı oldu.

Petar Gigic, Boluspor formasıyla Kocaelispor karşısında siftah yaptı

Gigic'in Boluspor'a transfer süreci ve ilk maç heyecanı

Boluspor, Sırp ekibi Javor'dan transfer ettiği deneyimli forvet Petar Gigic ile güçlerine güç kattı. Bolu Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen Kocaelispor maçı, Gigic için Boluspor formasıyla çıktığı ilk resmi maç oldu. Transferinin ardından kısa bir süre geçmesine rağmen, Gigic sahada yerini aldı ve takımının puanla tanışmasında önemli bir rol oynadı.

Petar Gigic, Boluspor formasıyla Kocaelispor karşısında siftah yaptı

Boluspor ve Kocaelispor arasında nefes kesen mücadele

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor, Pazar günü Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Her iki takımın da kıyasıya mücadele ettiği karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Boluspor'un golü, maçın 32. dakikasında Posmac'ın kafa vuruşuyla geldi, takımların puanları paylaşmasını sağlayarak maçın sonucunu belirledi.

Petar Gigic, Boluspor formasıyla Kocaelispor karşısında siftah yaptı

Petar Gigic'in sahadaki ilk adımları ve performansı

Üç gün önce takıma katılan Gigic, maçın 63. dakikasında V. İsgardarli'nin yerine oyuna dahil oldu. Sahadaki hırsı ve isteğiyle dikkatleri üzerine çeken Gigic, performansıyla Boluspor taraftarlarını umutlandırdı. İlk maçında sergilediği performansla, takımının önemli bir parçası olma yolunda emin adımlarla ilerlediği görüldü.

Petar Gigic, Boluspor formasıyla Kocaelispor karşısında siftah yaptı

Boluspor'un yeni yıldızı Gigic ile yoluna devam ediyor

Trendyol 1. Lig'deki mücadelesini sürdüren Boluspor, yeni transferi Petar Gigic ile kadrosunu güçlendirdi. Kocaelispor ile berabere kaldıkları maç, Gigic'in takıma adaptasyon sürecinin başlangıcı oldu. Boluspor, gelecek maçlarda Sırp forvetin deneyiminden maksimum derecede faydalanmayı hedefliyor ve ligdeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Petar Gigic, Boluspor formasıyla Kocaelispor karşısında siftah yaptı

 

 

 

# Boluspor

12 Şub 2024 - 11:37 Bolu- Spor

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