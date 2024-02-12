Boluspor'un kurtarıcısı: Veaceslav Posmac, Kocaelispor karşısında parladı!

Boluspor'un savunma duvarı Veaceslav Posmac, son zamanlarda sergilediği olağanüstü performansla futbol sahalarının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Moldovalı defans oyuncusu, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Kocaelispor ile yapılan maçta attığı başarılı kafa golüyle takımına değerli bir puan kazandırdı ve bu sezonda attığı dördüncü golüne imza attı.

Savunmadan hücuma, iz bırakan yükselişi

Boluspor'un defans hattında kritik bir rol üstlenen Veaceslav Posmac, sadece savunma görevlerini üstlenmekle kalmıyor, aynı zamanda hücumda da takımına önemli katkılar sağlıyor.

Takımın sürpriz golcüsü

33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, geçen sezon Zimbru'dan transfer olduktan sonra kırmızı-beyazlı formayla çıktığı 20 maçta 4 gol atarak takımının hücum gücüne önemli bir destek oldu. Savunmanın güçlü kalesi, aynı zamanda takıma 2 asist yaparak oyun kurucu yönünü de gözler önüne serdi.

Son dört maçta parlayan yıldız

Veaceslav Posmac, son dört maçlık periyotta attığı üç golle Boluspor'un en değerli oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. Keçiörengücü, Bandırmaspor ve Sakaryaspor'a karşı kritik goller atan Moldovalı oyuncu, takımının bu zorlu karşılaşmalarda puanlar kazanmasında büyük rol oynadı.

Kritik maçta kritik gol

Özellikle Kocaelispor ile oynanan ve 1-1 sona eren maçta kaydettiği beraberlik golü, Boluspor'a ligde kritik bir puan kazandırdı.

Posmac'ın kritik katkıları

Veaceslav Posmac, savunma görevlerinin yanı sıra attığı kritik gollerle de takımına önemli katkılarda bulunuyor. Boluspor'un bu sezonki başarısında önemli bir yere sahip olan Posmac, hem savunma hem de hücum bölgesinde sergilediği üstün performansla kırmızı-beyazlı ekibin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Moldovalı futbolcu, takımın hücum gücünü artıran oyunuyla taraftarların ve takım arkadaşlarının takdirini topluyor.