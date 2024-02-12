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Bolu 1. Amatör Ligi'nde 13. hafta sonuçları: Play-off yarışı kızıştı

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Bolu 1. Amatör Lig'de 13. hafta heyecanı: Aladağspor ve Dörtdivanspor'dan farklı galibiyetler, 35 golün atıldığı maçlar ve zirve yarışındaki çekişmeli mücadeleler. Bolu futbolunda heyecan dorukta!

Bolu 1. Amatör Ligi'nde 13. hafta sonuçları: Play-off yarışı kızıştı mask
Bolu 1. Amatör Ligi'nde 13. hafta sonuçları: Play-off yarışı kızıştı
Bolu 1. Amatör Ligi'nde 13. hafta sonuçları: Play-off yarışı kızıştı
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Bolu 1. Amatör Lig, futbolseverlere adeta bir gol şöleni sunan 13. hafta maçlarıyla nefesleri kesti. A ve B Grupları'nda yaşanan kıyasıya rekabet ve bol gollü karşılaşmalar, ligdeki zirve yarışını daha da kızıştırdı. İşte haftanın dikkat çeken sonuçları ve takımların performanslarına dair tüm ayrıntılar.

Bolu 1. Amatör Ligi'nde 13. hafta sonuçları: Play-off yarışı kızıştı

A Grubu liderinden muhteşem galibiyet

A Grubu'nun zirvesinde yer alan Aladağspor, Sebenspor ile yaptığı maçta rakibine gol yağdırdı. Sahadan 6-0 gibi ezici bir skorla ayrılan Aladağspor, bu galibiyetle puanını 37'ye yükselterek ligin bitimine bir hafta kala play-off oynamayı garantiledi ve grubunu lider olarak tamamladı.

Bolu 1. Amatör Ligi'nde 13. hafta sonuçları: Play-off yarışı kızıştı

Dörtdivanspor'dan göz dolduran performans

A Grubu'nun iddialı ekiplerinden Dörtdivanspor, Kındıraspor karşısında sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Rakibini 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Dörtdivanspor, bu galibiyetle puanını 31'e çıkardı ve grup sıralamasında ikinci sırayı pekiştirdi.

Bolu 1. Amatör Ligi'nde 13. hafta sonuçları: Play-off yarışı kızıştı

14 FK'nın zirve inadı

Bolu 14 FK, Taşkestispor ile deplasmanda gerçekleştirdiği mücadeleden 4-2 galip ayrılarak zirve takibini sürdürdü. Bu önemli galibiyetle puanını 16'ya yükselten ekip, 5. sırada yer alarak umutlarını sürdürdü.

Bolu 1. Amatör Ligi'nde 13. hafta sonuçları: Play-off yarışı kızıştı

B Grubu'nda nefesler tutuldu

B Grubu'nda haftanın maçı, Bolu BLD Spor ile Yeniçağaspor arasında yaşandı. Zorlu rakibi Yeniçağaspor'a konuk olan Bolu BLD Spor, maç boyunca yaşanan çekişmeli mücadele sonucunda beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu sonuç, grubun kaderini belirleyecek maçlar öncesinde büyük bir heyecan yarattı.

Bolu 1. Amatör Ligi'nde 13. hafta sonuçları: Play-off yarışı kızıştı

35 Golle dolu bir hafta

Bolu 1. Amatör Lig'in 13. haftası, toplam 35 golün atıldığı ve futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatan karşılaşmalara sahne oldu. Her iki grupta da takımların sergilediği performans, ligin son haftaları için büyük bir merak ve heyecan uyandırdı.

Bolu 1. Amatör Ligi'nde 13. hafta sonuçları: Play-off yarışı kızıştı

13.Haftanın maç skorları

Taşkestispor 2-4 Bolu 14 FK

Kındıraspor 0-9 Dörtdivanspor

Kıbrıscıkspor 6-0 Yumrukayaspor

Gls Grup Aladağspor 6-0 Sebenspor

Özel İdare Köroğluspor 3-0 Göynük İdman Yurdu (Hük)

Elvan İnş. Kızıkspor 0-3  Karacasu 2011

Yeniçağaspor 1-1- Bolu BLD Spor

 

12 Şub 2024 - 15:17 Bolu- Spor

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