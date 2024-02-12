Bolu 1. Amatör Ligi'nde 13. hafta sonuçları: Play-off yarışı kızıştı

Bolu 1. Amatör Lig, futbolseverlere adeta bir gol şöleni sunan 13. hafta maçlarıyla nefesleri kesti. A ve B Grupları'nda yaşanan kıyasıya rekabet ve bol gollü karşılaşmalar, ligdeki zirve yarışını daha da kızıştırdı. İşte haftanın dikkat çeken sonuçları ve takımların performanslarına dair tüm ayrıntılar.
A Grubu liderinden muhteşem galibiyet
A Grubu'nun zirvesinde yer alan Aladağspor, Sebenspor ile yaptığı maçta rakibine gol yağdırdı. Sahadan 6-0 gibi ezici bir skorla ayrılan Aladağspor, bu galibiyetle puanını 37'ye yükselterek ligin bitimine bir hafta kala play-off oynamayı garantiledi ve grubunu lider olarak tamamladı.
Dörtdivanspor'dan göz dolduran performans
A Grubu'nun iddialı ekiplerinden Dörtdivanspor, Kındıraspor karşısında sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Rakibini 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Dörtdivanspor, bu galibiyetle puanını 31'e çıkardı ve grup sıralamasında ikinci sırayı pekiştirdi.
14 FK'nın zirve inadı
Bolu 14 FK, Taşkestispor ile deplasmanda gerçekleştirdiği mücadeleden 4-2 galip ayrılarak zirve takibini sürdürdü. Bu önemli galibiyetle puanını 16'ya yükselten ekip, 5. sırada yer alarak umutlarını sürdürdü.
B Grubu'nda nefesler tutuldu
B Grubu'nda haftanın maçı, Bolu BLD Spor ile Yeniçağaspor arasında yaşandı. Zorlu rakibi Yeniçağaspor'a konuk olan Bolu BLD Spor, maç boyunca yaşanan çekişmeli mücadele sonucunda beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu sonuç, grubun kaderini belirleyecek maçlar öncesinde büyük bir heyecan yarattı.
35 Golle dolu bir hafta
Bolu 1. Amatör Lig'in 13. haftası, toplam 35 golün atıldığı ve futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatan karşılaşmalara sahne oldu. Her iki grupta da takımların sergilediği performans, ligin son haftaları için büyük bir merak ve heyecan uyandırdı.
13.Haftanın maç skorları
Taşkestispor 2-4 Bolu 14 FK
Kındıraspor 0-9 Dörtdivanspor
Kıbrıscıkspor 6-0 Yumrukayaspor
Gls Grup Aladağspor 6-0 Sebenspor
Özel İdare Köroğluspor 3-0 Göynük İdman Yurdu (Hük)
Elvan İnş. Kızıkspor 0-3 Karacasu 2011
Yeniçağaspor 1-1- Bolu BLD Spor
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.