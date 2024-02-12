Bolu'da göçmen kaçakçıları yakayı ele verdi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde polis ekiplerinin yaptığı uygulamada göçmen kaçakçısı ve 5 yabancı uyruklu vatandaş yakalandı. Ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklular sınır dışı edildi, göçmen kaçakçısı ise tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında A.D. idaresindeki araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrollerde, 5 kişinin ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan soruşturmada A.D'nin göçmen kaçakçısı olduğu belirlendi. Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 5 kişi sınır dışı edildi. A.D. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.