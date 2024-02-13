Bolu'da 13 Şubat 2024 elektrik kesintisi uyarısı: SEDAŞ'tan önemli bilgilendirme

SEDAŞ'tan kritik duyuru: Bolu'da elektrik kesintisi

SEDAŞ, Bolu'daki planlı kesintinin, elektrik dağıtım sisteminin daha güvenli ve verimli hale getirilmesi amacıyla yapıldığını bildirdi. Şehir sakinleri, bu süreçte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bilgilendirildi ve gerekli tüm hazırlıkların yapıldığı belirtildi.

Etkilenecek bölgeler ve kesinti programı

Elektrik kesintisinin Bolu'da hangi bölgeleri etkileyeceği ve kesinti saatleri, SEDAŞ'ın resmî web sitesinde detaylı olarak yer almakta. Vatandaşlar, kesinti zamanlarına dair bilgi alarak günlük planlarını buna göre ayarlayabilirler.

Alınması gereken önlemler ve tedbirler

SEDAŞ, kesinti süresince herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için çeşitli önlemler aldı. Acil durum hattı ve müşteri hizmetleri, kesinti boyunca aktif olacak ve olası sorunlar anında çözüme kavuşturulacak. Bolu sakinleri, bu süre zarfında alınan tedbirlere uyum göstererek hazırlıklı olmalıdır.

Bolu'da elektrik kesintisine hazırlık

Bu planlı kesinti, Bolu'nun elektrik altyapısının güçlendirilmesi yolunda atılan önemli bir adımdır. Vatandaşların, SEDAŞ'ın önerilerine uyması ve kesinti süresince yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olmaları gerekiyor.

Bu önemli bakım çalışması, Bolu'nun daha güvenli ve kesintisiz bir elektrik hizmeti almasının yolunu açacak. SEDAŞ ve Bolu sakinleri, bu süreci sorunsuz bir şekilde atlatmak için iş birliği içinde olacak.