Bolu ve çevresinde 13 Şubat: Mevsime uygun hava durumu değerlendirmesi

Sıcaklık ve rüzgâr koşullarına dair uyarılar

Gündüzleri 13 ile 20°C arasında değişen sıcaklıklar ve geceleyin 5 ile 14°C arasında beklenen sıcaklık düşüşleri, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Bilecik ve Çankırı'da yaşayanları ve bölgeyi ziyaret edenleri kat kat giyinmeye teşvik ediyor. Güneşli günlerde bile hissedilebilecek rüzgârın getirdiği soğuk hava dalgalarına karşı vatandaşlar uyardı.

Soğuk hava dalgalarına hazırlıklı olun

Özellikle gece saatlerinde beklenen sıcaklık düşüşleri, dış mekânlarda geçirilecek zamanlar için mevsime uygun, sıcak tutacak giysilerin tercih edilmesini önemli kılıyor. Bu hem sağlığı korumak hem de olası soğuk hava şartlarına karşı hazırlıklı olmak için yapıldığı söylendi.

Güncel hava durumu takibi ve önlemler

Bolu ve çevresinde yaşayanların ve ziyaretçilerin, günlük ve haftalık planlarını etkili bir şekilde yapabilmeleri için güncel hava durumu tahminlerini yakından takip etmeleri gerekli. Bu, mevsim normallerine uygun giysi seçimleriyle birlikte, kış mevsiminin getirebileceği sürprizlere karşı hazırlıklı olmalarını sağlayacak kritik bir adım.

İl İl hava durumu tahmini:

Bolu Hava Durumu

13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 13°C En düşük: 5°C Sağanak Yağışlı

Bartın Hava Durumu

13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 20°C En düşük: 13°C Bulutlu

Karabük Hava Durumu

13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 16°C En düşük: 11°C Yağmurlu

Kastamonu Hava Durumu

13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 13°C En düşük: 9°C Çok Bulutlu

Sinop Hava Durumu

13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 19°C En düşük: 14°C Bulutlu

Çankırı Hava Durumu

13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 13°C En düşük: 9°C Bulutlu

Bilecik Hava Durumu

13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 16°C En düşük: 9°C Yağmurlu

İstanbul Hava Durumu

13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 16°C En düşük: 9°C Parçalı Bulutlu

Ankara Hava Durumu

13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 13°C En düşük: 7°C Yağmurlu

İzmir Hava Durumu

13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 17°C En düşük: 10°C Hafif Yağmurlu

Bursa Hava Durumu

13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 16°C En düşük: 10°C Yağmurlu