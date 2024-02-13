Bolu ve çevresinde 13 Şubat: Mevsime uygun hava durumu değerlendirmesi

Sıcaklık ve rüzgâr koşullarına dair uyarılar
Gündüzleri 13 ile 20°C arasında değişen sıcaklıklar ve geceleyin 5 ile 14°C arasında beklenen sıcaklık düşüşleri, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Bilecik ve Çankırı'da yaşayanları ve bölgeyi ziyaret edenleri kat kat giyinmeye teşvik ediyor. Güneşli günlerde bile hissedilebilecek rüzgârın getirdiği soğuk hava dalgalarına karşı vatandaşlar uyardı.
Soğuk hava dalgalarına hazırlıklı olun
Özellikle gece saatlerinde beklenen sıcaklık düşüşleri, dış mekânlarda geçirilecek zamanlar için mevsime uygun, sıcak tutacak giysilerin tercih edilmesini önemli kılıyor. Bu hem sağlığı korumak hem de olası soğuk hava şartlarına karşı hazırlıklı olmak için yapıldığı söylendi.
Güncel hava durumu takibi ve önlemler
Bolu ve çevresinde yaşayanların ve ziyaretçilerin, günlük ve haftalık planlarını etkili bir şekilde yapabilmeleri için güncel hava durumu tahminlerini yakından takip etmeleri gerekli. Bu, mevsim normallerine uygun giysi seçimleriyle birlikte, kış mevsiminin getirebileceği sürprizlere karşı hazırlıklı olmalarını sağlayacak kritik bir adım.
İl İl hava durumu tahmini:
Bolu Hava Durumu
13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 13°C En düşük: 5°C Sağanak Yağışlı
Bartın Hava Durumu
13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 20°C En düşük: 13°C Bulutlu
Karabük Hava Durumu
13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 16°C En düşük: 11°C Yağmurlu
Kastamonu Hava Durumu
13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 13°C En düşük: 9°C Çok Bulutlu
Sinop Hava Durumu
13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 19°C En düşük: 14°C Bulutlu
Çankırı Hava Durumu
13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 13°C En düşük: 9°C Bulutlu
Bilecik Hava Durumu
13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 16°C En düşük: 9°C Yağmurlu
İstanbul Hava Durumu
13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 16°C En düşük: 9°C Parçalı Bulutlu
Ankara Hava Durumu
13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 13°C En düşük: 7°C Yağmurlu
İzmir Hava Durumu
13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 17°C En düşük: 10°C Hafif Yağmurlu
Bursa Hava Durumu
13 Şubat 2024 Salı En yüksek: 16°C En düşük: 10°C Yağmurlu
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.