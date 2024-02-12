Rüzgar sebebi ile yıkılan leylek yuvasını onarmıştı plaket takdim edildi

Bolu'da rüzgar sebebiyle devrilen leylek yuvasının yerine yenisini yaptıran iş adamına teşekkür plaketi verildi.

Bolu'da geçtiğimiz aylarda merkeze bağlı Yeni Akçakavak köyünde şiddetli rüzgar sebebiyle elektrik direğinde bulunan leylek yuvası düştü. İş adamı Haluk Işın, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile temas kurarak yeni bir leylek yuvası yaptırabileceğini ifade etti. Haluk Işın tarafından leylekler için yeni yuva yaptırıldı.

Leylek yuvası yaptıran iş adamı Haluk Işın, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğüne davet edildi. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Haluk Işın'a duyarlı davranışı dolayısıyla teşekkür plaketi takdim etti. Ayrıca gözlem yapılabilmesi adına leylek yuvasına Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce foto kapan konuldu.