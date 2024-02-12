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Bolu temsilcisi Geredespor’un Bölgesel Amatör Lig'de kötü gidişatı devam ediyor

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Geredespor, Bölgesel Amatör Lig'de yaşadığı üst üste mağlubiyetlerle zirve yarışında geriledi. Karadeniz Ereğli Belediyespor, Çilimli Belediyespor ve Ankara TKİ'ye yenilen ekip, umutlarını gelecek maçlara bağlıyor.

Bolu temsilcisi Geredespor’un Bölgesel Amatör Lig'de kötü gidişatı devam ediyor mask
Bolu temsilcisi Geredespor’un Bölgesel Amatör Lig'de kötü gidişatı devam ediyor
Bolu temsilcisi Geredespor’un Bölgesel Amatör Lig'de kötü gidişatı devam ediyor
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Bölgesel Amatör Lig'de heyecanın dorukta olduğu bu günlerde, futbolseverlerin yakından takip ettiği Geredespor, son dönemde yaşadığı mağlubiyetlerle zirve yarışında geri kaldı. Ligin ilk yarısını liderin sadece üç puan gerisinde tamamlayarak umut veren kırmızı yeşilli ekip, ikinci yarının başlamasıyla birlikte zorlu bir süreçten geçiyor.

Bolu temsilcisi Geredespor’un Bölgesel Amatör Lig'de kötü gidişatı devam ediyor

Zirve yolunda aksaklıklar

Geredespor için ligin ikinci yarısı beklenenden daha zorlu başladı. Karadeniz Ereğli Belediyespor, Çilimli Belediyespor ve Ankara TKİ karşısında üst üste alınan mağlubiyetler, takımın zirve hedefinden uzaklaşmasına neden oldu.

Bolu temsilcisi Geredespor’un Bölgesel Amatör Lig'de kötü gidişatı devam ediyor

Lig tablosunda sert düşüş

Bu maçlarda yaşanan puan kayıpları, Geredespor'un lig tablosunda 8. sıraya gerilemesine ve lider Eskişehirspor ile arasındaki puan farkının 9'a çıkmasına yol açtı.

Bolu temsilcisi Geredespor’un Bölgesel Amatör Lig'de kötü gidişatı devam ediyor

Devre arası hazırlıkları sonuç vermedi

Ligin ilk yarısını başarılı bir şekilde tamamlayan ve devre arasında kamp çalışmaları ile takıma yeni katılan oyunculara büyük umutlar bağlayan Geredespor, ikinci yarının başlamasıyla beklenen performansı sergileyemedi. Yapılan hazırlıklar ve takıma kazandırılan yeni isimler, henüz beklenen katkıyı sağlayabilmiş değil.

Bolu temsilcisi Geredespor’un Bölgesel Amatör Lig'de kötü gidişatı devam ediyor

Gelecek maçlara odaklanmak

Geredespor'un teknik heyeti ve oyuncuları, yaşanan bu zorlu dönemi geride bırakıp, kalan maçlarda daha iyi performans göstererek kaybettikleri puanları telafi etmenin yollarını arıyor.

Bolu temsilcisi Geredespor’un Bölgesel Amatör Lig'de kötü gidişatı devam ediyor

Taraftarlar umutlu

Takımın, zirveye tekrar yaklaşabilmesi için göstereceği reaksiyon ve alacağı sonuçlar, kalan maçların kritik önem taşıdığını gösteriyor. Geredespor taraftarları ise, takımlarının bu zorlu süreci aşarak yeniden zirve yarışında iddialı bir konuma gelmesini umut ediyor.

 

 

 

12 Şub 2024 - 16:16 Bolu/ Gerede- Spor

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