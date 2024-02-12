12 Şub 2024 - 16:44- Spor G:

Bolu’nun şirin ilçesi Kıbrıscık'ta masa tenisi heyecanı: Dostluk Turnuvası tamamlandı

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Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde düzenlenen Masa Tenisi Dostluk Turnuvası, büyük bir heyecanla tamamlandı. İdris Uruş'un birinci olduğu turnuva, sporun birleştirici gücünü ortaya koydu.

Bolu’nun şirin ilçesi Kıbrıscık'ta masa tenisi heyecanı: Dostluk Turnuvası tamamlandı mask
Bolu’nun şirin ilçesi Kıbrıscık'ta masa tenisi heyecanı: Dostluk Turnuvası tamamlandı
Bolu’nun şirin ilçesi Kıbrıscık'ta masa tenisi heyecanı: Dostluk Turnuvası tamamlandı
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Bolu'nun şirin ilçesi Kıbrıscık, masa tenisinin renkli ve heyecanlı dünyasına ev sahipliği yaptı. “Masa Tenisi Dostluk Turnuvası” adı altında düzenlenen etkinlik, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. İki gün süren turnuvanın final mücadeleleri, büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Bolu’nun şirin ilçesi Kıbrıscık'ta masa tenisi heyecanı: Dostluk Turnuvası tamamlandı

Büyükler kategorisinde kıyasıya rekabet

Turnuvada, büyükler kategorisinde farklı kurum ve kuruluşlardan gelen sporcular, üstün becerilerini sergileme fırsatı buldu. Son gün gerçekleşen yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları, izleyenlerin nefeslerini kesen anlara tanıklık etti.

Bolu’nun şirin ilçesi Kıbrıscık'ta masa tenisi heyecanı: Dostluk Turnuvası tamamlandı

İlçe Kaymakamı da heyecana ortak oldu

Kıbrıscık Kaymakamı A. Berkay Deniz, turnuvanın son gününde müsabakaları bizzat izleyerek, sporseverlerle bir araya geldi. 8 Şubat 2024 Perşembe günü gerçekleşen karşılaşmalar, sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu.
Bolu’nun şirin ilçesi Kıbrıscık'ta masa tenisi heyecanı: Dostluk Turnuvası tamamlandı

Madalyalar sahiplerini buldu

Turnuvanın ardından düzenlenen ödül töreni ile sporcuların emekleri taçlandırıldı. İdris Uruş, turnuvanın birincisi olarak altın madalyanın sahibi oldu. İkincilik kürsüsüne Berat Hamamcıoğlu yerleşirken, Safa Şener ve Ersin Ercan ise üçüncülük payesini paylaştı. Tüm madalyalar, Kaymakam Deniz tarafından sporculara takdim edildi.

Sporun birleştirici gücü

Kıbrıscık'ta düzenlenen Masa Tenisi Dostluk Turnuvası, sporun dostluk, kardeşlik ve birleştirici gücünü bir kez daha kanıtladı. Katılımcılar, mücadele ruhunun yanı sıra dostane ilişkiler kurarak turnuvayı tamamladı. Bu tür etkinlikler, ilçenin sosyal hayatına renk katarken, sporun insanlar arasındaki bağları güçlendirdiği mesajını veriyor.

 

# deniz

12 Şub 2024 - 16:44 Bolu/ Kibriscik- Spor

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