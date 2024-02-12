‘İşçi parçaları’ deyince ortalık karıştı!

Olay bir gün öncesine dayanıyor

Husumet olayın gerçekleşme tarihinden bir gün öncesine dayanıyor. İzzet Baysal Caddesi’nde bulunan Cadde Alışveriş Merkezinde gerçekleşen olayda, iddiaya göre Ziraat Bankası çalışanı olduğu bilinen kadın yemek yemek için gittiği AVM lokantasında, personel ile tartıştı.

Tartışma nezaketten doğuyor

Olaydan bir gün önce geldiği lokanta çalışanının üslubundan hoşnut olmayan kadın müşteri, “Bana ne alırsın değil, ne alırsınız diyeceksin” şeklinde rahatsızlığını ifade etti. Daha sonrasında yemeğini iade ederek, parasını geri aldı. Daha sonra lokanta çalışanlarıyla küçük bir tartışma yaşayan kadın müşteri işletmeden ayrıldı.

Tartışma daha da alevleniyor

Olayın ertesi günü avukat olduğunu ifade eden eşiyle birlikte tartıştığı lokantaya gelen kadın müşteri lokanta sahibi ve çalışanlarına “sizleri dava ederim müşterilerinize bu şekilde davranamazsınız” diyerek önceki gün yaşanan kavganın hesabını sorduğu sırada olaya diğer müşterilerin de dahil olmasıyla kavganın büyümesine neden oldu.

Taraflar arasında arbede yaşandı

Daha sonrasında lokanta sahibi “Benimle bu şekilde konuşamazsın. Burası benim iş yerim. Sen resmen haneye tecavüz ediyorsun” diyerek karşı tarafın üzerine yürüdü. O sırada AVM’de yemek yiyen diğer vatandaşlar da AVM esnafına hak vererek destek çıktı.

Hakaretler savurdu

Lokanta çalışanlarına hakaretler yağdıran kadın “İşçi parçaları sizi, terbiyesiz hadsizler” diyerek olay yerinden ayrıldı. Olayın sonrasında polis olay yerine gelerek taraflara şikayetçi olup olmadıklarını sordu. Darp edildiğini dile getiren kadının kocası şikayetçi olduğunu belirtti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.