‘İşçi parçaları’ deyince ortalık karıştı!

Olay bir gün öncesine dayanıyor
Husumet olayın gerçekleşme tarihinden bir gün öncesine dayanıyor. İzzet Baysal Caddesi’nde bulunan Cadde Alışveriş Merkezinde gerçekleşen olayda, iddiaya göre Ziraat Bankası çalışanı olduğu bilinen kadın yemek yemek için gittiği AVM lokantasında, personel ile tartıştı.
Tartışma nezaketten doğuyor
Olaydan bir gün önce geldiği lokanta çalışanının üslubundan hoşnut olmayan kadın müşteri, “Bana ne alırsın değil, ne alırsınız diyeceksin” şeklinde rahatsızlığını ifade etti. Daha sonrasında yemeğini iade ederek, parasını geri aldı. Daha sonra lokanta çalışanlarıyla küçük bir tartışma yaşayan kadın müşteri işletmeden ayrıldı.
Tartışma daha da alevleniyor
Olayın ertesi günü avukat olduğunu ifade eden eşiyle birlikte tartıştığı lokantaya gelen kadın müşteri lokanta sahibi ve çalışanlarına “sizleri dava ederim müşterilerinize bu şekilde davranamazsınız” diyerek önceki gün yaşanan kavganın hesabını sorduğu sırada olaya diğer müşterilerin de dahil olmasıyla kavganın büyümesine neden oldu.
Taraflar arasında arbede yaşandı
Daha sonrasında lokanta sahibi “Benimle bu şekilde konuşamazsın. Burası benim iş yerim. Sen resmen haneye tecavüz ediyorsun” diyerek karşı tarafın üzerine yürüdü. O sırada AVM’de yemek yiyen diğer vatandaşlar da AVM esnafına hak vererek destek çıktı.
Hakaretler savurdu
Lokanta çalışanlarına hakaretler yağdıran kadın “İşçi parçaları sizi, terbiyesiz hadsizler” diyerek olay yerinden ayrıldı. Olayın sonrasında polis olay yerine gelerek taraflara şikayetçi olup olmadıklarını sordu. Darp edildiğini dile getiren kadının kocası şikayetçi olduğunu belirtti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.