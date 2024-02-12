12 Şub 2024 - 20:00- Güncel G:

‘İşçi parçaları’ deyince ortalık karıştı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu’nun en işlek alışveriş merkezlerinden Cadde AVM’de olaylı tartışma. İzzet Baysal Caddesi’nde bulunan alışveriş merkezinde taraflar birbirlerine girince ortalık fena halde karıştı.

‘İşçi parçaları’ deyince ortalık karıştı!
‘İşçi parçaları’ deyince ortalık karıştı!
+3
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Olay bir gün öncesine dayanıyor

‘İşçi parçaları’ deyince ortalık karıştı!

Husumet olayın gerçekleşme tarihinden bir gün öncesine dayanıyor. İzzet Baysal Caddesi’nde bulunan Cadde Alışveriş Merkezinde gerçekleşen olayda, iddiaya göre Ziraat Bankası çalışanı olduğu bilinen kadın yemek yemek için gittiği AVM lokantasında, personel ile tartıştı.

Tartışma nezaketten doğuyor

‘İşçi parçaları’ deyince ortalık karıştı!

Olaydan bir gün önce geldiği lokanta çalışanının üslubundan hoşnut olmayan kadın müşteri, “Bana ne alırsın değil, ne alırsınız diyeceksin” şeklinde rahatsızlığını ifade etti. Daha sonrasında yemeğini iade ederek, parasını geri aldı. Daha sonra lokanta çalışanlarıyla küçük bir tartışma yaşayan kadın müşteri işletmeden ayrıldı.

Tartışma daha da alevleniyor‘İşçi parçaları’ deyince ortalık karıştı!

Olayın ertesi günü avukat olduğunu ifade eden eşiyle birlikte tartıştığı lokantaya gelen kadın müşteri lokanta sahibi ve çalışanlarına “sizleri dava ederim müşterilerinize bu şekilde davranamazsınız” diyerek önceki gün yaşanan kavganın hesabını sorduğu sırada olaya diğer müşterilerin de dahil olmasıyla kavganın büyümesine neden oldu.

Taraflar arasında arbede yaşandı‘İşçi parçaları’ deyince ortalık karıştı!

Daha sonrasında lokanta sahibi “Benimle bu şekilde konuşamazsın. Burası benim iş yerim. Sen resmen haneye tecavüz ediyorsun” diyerek karşı tarafın üzerine yürüdü. O sırada AVM’de yemek yiyen diğer vatandaşlar da AVM esnafına hak vererek destek çıktı.

Hakaretler savurdu‘İşçi parçaları’ deyince ortalık karıştı!

Lokanta çalışanlarına hakaretler yağdıran kadın “İşçi parçaları sizi, terbiyesiz hadsizler” diyerek olay yerinden ayrıldı. Olayın sonrasında polis olay yerine gelerek taraflara şikayetçi olup olmadıklarını sordu. Darp edildiğini dile getiren kadının kocası şikayetçi olduğunu belirtti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

# polis, olay, İZZET BAYSAL

12 Şub 2024 - 20:00 Bolu- Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

FIRSAT!! Toki 2. Etap ARAKAT 2+1 Daire. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Dairemiz Toki 2. Etap 1. Katta, ARAKAT dairedir. Cepheleri Aç...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL