Soygür’de çıkar ilişkilerine dikkat çekti

Parti içi ilişkilerin kurbanları
Mudurnu'nun eski Belediye Başkanı ve AK Parti'nin emektar siyasetçisi Metin Soygür, parti içindeki bireysel ilişkilerin ağır basması nedeniyle aday gösterilmeyince, Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili'nin izinden giderek AK Parti'den istifa etti. Her iki siyasetçi de, partideki bu bireysel ilişkilerin kurbanı olduklarını vurgulayarak, halkın desteğiyle yollarına devam etme kararlılığını gösterdiler.
İstifa kararı
Metin Soygür, AK Parti'de yıllarca hizmet verdikten sonra, Mudurnu Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuş, ancak parti içi dinamikler nedeniyle aday gösterilmemişti. Bu durum, Soygür'ü ve aynı durumda olan Celal Beydili'yi, parti politikalarının ötesinde, halkın gücüne dayanan bir siyaset anlayışıyla hareket etmeye itti. Her ikisi de, halkın gücünü arkalarına alarak yollarına devam etme kararı aldılar.
Halkın gücü
Soygür, "Bu oyunları, bireysel ilişkileri halkın gücüyle bozarız" diyerek, Mudurnu halkının desteğini alarak yola çıktı. Bu süreçte, ona yapılan haksızlıklara rağmen, birlik ve beraberlik adına mücadele etme kararlılığını koruyacağını söyledi.
Adaylık yolunda kararlı adımlar
Soygür'ün AK Parti'den istifası, onun siyasi kariyerinde yeni bir sayfa açtı. "Amacımız Mudurnumuza hizmet etmek" diyerek, seçimlerde ya bağımsız ya da başka bir partiden aday olarak yer alacağını ifade etti. Bu kararlılık, Mudurnu için yeni bir başlangıç ve halkın teveccühüne olan güveni simgeliyor.
Mudurnu ve Karacasu için yeni bir başlangıç
Soygür ve Beydili'nin AK Parti’den ayrılarak aday olma kararı, Mudurnu ve Karacasu için de yeni bir deneyim olacak. Parti politikalarının ötesine geçerek, halkın desteğiyle yola çıkan bu iki deneyimli siyasetçi, yerel yönetimlerde halkın sesine daha fazla önem verilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Alp - Kendiniz bağımsız seçilin sonra Ak Parti'ye yine katılırsiniz
Gerçekci Polat - Siyasetten midem bulanıyor artık.Herkes çıkar peşinde....
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.