Bolu’da benzin ve motorin ne kadar olacak?

Akaryakıta bu akşamdan itibaren (12 Şubat Pazartesi) yeni bir zam bekleniyor. Yapılan zammın şuana kadar akaryakıta yapılan zamların rekorunu kırması beklenirken Bolu’da ise bu gece yarısından sonra motorine 2.56 TL/LT benzine ise 1.11 TL/LT zam yapılacağı öğrenildi.

Bolu’da benzin zammı 2 gün sonra pompaya yansıyacak

Akaryakıtta en son motorine 24 Ocak’ta yapılan zammın ardından 12 Şubat zammı da bu geceden itibaren yapılacak. Bolu’da yapılacak olan akaryakıt zammında motorine zamlı fiyat bu gece, benzine ise 2 gün sonra yansıması bekleniyor.

Bolu’da akaryakıt ne kadar olacak?

Bolu’da sektör kaynağından alınan bilgiye göre bu gece motorin 2.56 TL/LT ile 43.59 TL/LT’den 45.15 TL/LT’ye çıkacak. Benzin ise Bolu’da 1.11 TL/LT zam görecek ve 2 gün sonra pompaya yansıyan fiyatla 40.18 TL/LT’den 41.29 TL/LT olacak.

İstanbul-Ankara-İzmir’de akaryakıt ne kadar olacak?

Akaryakıt fiyatları İstanbul’da benzin 39.26 TL, motorin 41.63 TL, Ankara’da benzin 40.00 TL, motorin 42.43 TL ve İzmir’de benzin 40.24 TL motorin 42.64 TL olacak.