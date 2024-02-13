Muhtarlık onda 40 yıldır tutku oldu

Emeklilik planı yapanların yeşiliyle, doğasıyla, havasıyla, suyuyla düzgün asfalt yolları, alt ve üst yapının tamamen yapılmış olduğu Bolu Merkez’e 27 km uzaklıktaki Semerciler Köyü’nü mutlaka görmesi gerekiyor. Köyün Muhtarı Dursun Cantürk ise Bolu’nun 25 yaşında seçilen en genç muhtarı olarak bugün 40. yılını doldurdu.

40 yıl önce Bolu’nun en genç muhtarıydı, bugün ise en kıdemli

Bolu Merkez’e 27 kilometre uzaklıkta bulunan Semerciler Köyü Muhtarı Dursun Cantürk, 1989’da 25 yaşında ilk kez muhtar seçildiğinde Bolu’nun en genç muhtarı olmuştu. Bu gün ise Bolu’nun en kıdemli muhtarı olduğunu söyleyen Cantürk, karşısında aday olmadan yeniden seçilmeye hazırlanıyor.

Semerciler Köyü’ne davet

Doğanın cömert davrandığı Semerciler Köyü’nün tüm güzelliğine ve gelişmesine rağmen nüfusunun yüzde 30 azaldığını söyleyen Cantürk, “Şuanda yüzde 30 daha fazla nüfus gelirse köyün alt yapısıyla, üst yapısıyla, yerleşik yapısıyla her şeyi hazır” şeklinde konuştu.

“Birçok muhtarın yapamadığını yaptık”

Başarısının sırrının bürokrasi ile kurduğu iyi ilişkiler olduğunu söyleyen Cantürk, “Birçok muhtarın yapmak isteyip de yapamadığı şeyleri biz köyümüzde yaptık çok şükür. Bu da tabi iyi ilişkilerimizle oluyor. Yöneticilerimizle yakın diyaloglarda olduğumuz için oluyor. Sağ olsunlar ilgi alakalarıyla sorunlar gideriliyor. Sadece şimdi içecek suyumuz yetişmiyor onu yapacağız inşallah. Cami içi yapılacak, bu sene namazı kıldıracağız inşallah camimizde. Nasip olursa bir dönem daha yaparsak son rötuşları da yapmış olacağız köyümüzde”