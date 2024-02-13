Yüzlerce tebligat muhtarlıklarda bekliyor

Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Çalışkan Bolu Merkez’de Karacasu hariç mevcut 43 mahalle muhtarının tebligatlardan yana dert yandığını söyledi. Çalışkan, postacının adrese teslim etmesi gereken tebligatları, teslim etmeden muhtarlığa bıraktığını kaydetti.

Postacılar görevini muhtarlara yıkıyor

Postacıların görevlerini muhtarlara yıktığını söyleyen Çalışkan, Bolu Merkez’de Karacasu hariç toplam 43 mahallede vatandaşların da almadığı yüzlerce tebligatın biriktiğini söyleyerek, cezai işlem almamaları için vatandaşları uyardı.

Tebligatların alınmadığını ve muhtarlıklarda sürekli olarak biriktiğini söyleyen Çalışkan, gelen çok sayıda tebligatın vatandaş tarafından alınmadığını ve süre aşımına uğradığını belirtiyor. Alınmayan tebligatların dolaplarını doldurduğunu ifade eden Çalışkan, postacıların adresten alınmayan tebligatları muhtara getirdiğini, vatandaşın da kapıya not yazılmasına rağmen bu tebligatları almadığını söyleyerek vatandaşların duyarlı olmaları yönünde çağrıda bulundu.