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Gökhan Zan'dan sert çıkış: Hatay'ın geleceği için mücadele!

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Türkiye İşçi Partisi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Gökhan Zan'ı duyurdu. Zan, deprem suçlarına dikkat çekerek, CHP ve Lütfü Savaş'a adaylıktan çekilme çağrısı yaptı.

Gökhan Zan'dan sert çıkış: Hatay'ın geleceği için mücadele! mask
Gökhan Zan'dan sert çıkış: Hatay'ın geleceği için mücadele!
Gökhan Zan'dan sert çıkış: Hatay'ın geleceği için mücadele!
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Hatay'ın yeni adayı Gökhan Zan: Bir değişim çağrısı ve siyasi arenada önemli bir adımGökhan Zan'dan sert çıkış: Hatay'ın geleceği için mücadele!

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için deneyimli milli futbolcu Gökhan Zan'ı resmi aday olarak duyurdu. Partinin yaptığı açıklamada, Hatay halkının beklentilerine cevap vermek için Gökhan Zan'ı aday gösterme kararının alındığı belirtildi.

Gökhan Zan'dan sert çıkış: "Deprem suçları unutulmasın"

Gökhan Zan'dan sert çıkış: Hatay'ın geleceği için mücadele!

Gökhan Zan, adaylık duyurusu sırasında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) yönetimine ve mevcut Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a önemli eleştiriler yöneltti. Zan, özellikle deprem sonrası yaşananlar ve bu süreçte eleştirilen isimlerle ilgili konulara dikkat çekerek, "Deprem suçlarına adı karışmış birini yeniden aday göstermek kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

TİP'ten birlik mesajı: "Doğruda birleşmeye gel"

Gökhan Zan'dan sert çıkış: Hatay'ın geleceği için mücadele!

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil ve parti yetkilileri, adaylıkla ilgili yapılan açıklamalarda, bu hamlenin CHP'ye veya Lütfü Savaş'a karşı bir adım olmadığını, aksine AKP'nin ve diğer partilerin politikalarına bir alternatif sunma çabası olduğunu vurguladı. Parti, Hatay halkının taleplerine yanıt vermek ve ortak bir zeminde buluşmak amacıyla Gökhan Zan'ı aday gösterdiğini belirtti.

Gökhan zan kimdir? Spordan Siyasete bir yolculuk

42 yaşındaki Gökhan Zan, futbol kariyerinde Türkiye'nin önde gelen kulüplerinde forma giymiş ve milli takım seviyesinde de ülkesini temsil etmiş bir sporcu. Geçmişte İYİ Parti'den milletvekili adayı olarak siyaset sahnesine adım atan Zan, geçen Aralık ayında partisinden ayrılarak bağımsız bir politika yürütme kararı almıştı. Bu adımıyla Zan, spor dünyasından siyasete geçiş yapan önemli figürler arasında yerini aldı.

Hatay'da politik atmosferi değişecek

Gökhan Zan'ın adaylığı, Hatay'da politik atmosferi değiştirecek gibi duruyor. TİP'in bu stratejik hamlesi, yerel seçimlerde rekabeti artıracağa ve Hatay halkının önüne yeni seçenekler sunacağa benziyor.

# Türkiye, belediye, CHP

13 Şub 2024 - 11:00 Hatay- Siyaset

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