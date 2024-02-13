Bu maç, Boluspor için de önemli bir avantaj sağladı. Rakibi Gençlerbirliği'nin puan kaybetmesi, Boluspor'un Play-off yolunda umutlarını artırdı.

Boluspor'un Play-off mücadelesi

Boluspor, bu haftayı sadece 1 puanla kapatsa da, averajla Play-off'un hemen gerisinde kaldı. Ligin 7. sırasında yer alan Bandırmaspor ile puanlarını eşitleyen ekip, gelecek haftalara umutla bakıyor. Kocaelispor karşısında bir galibiyet, Boluspor'u büyük bir avantaja taşıyacak ve Play-off yarışında önemli bir adım olacaktı.

Rakipler tökezlerken Boluspor umudunu koruyor

Ligdeki en kritik haftalardan birinde, Boluspor'un rakipleri Çorum FK, Gençlerbirliği ve Bandırmaspor beklenen performansı sergileyemedi ve puan kayıpları yaşadı. Bu durum, Boluspor için Play-Off yolunda avantaj anlamına geldi. Aynı zamanda, Bodrumspor ve Sakaryaspor da Boluspor gibi haftayı 1 puanla kapatarak, ligdeki rekabetin ne kadar çekişmeli geçtiğini gösterdi.

Gelecek haftalar için beklentiler

Trendyol 1. Lig'de kalan haftalar, Play-Off mücadelesi veren takımlar için kritik önem taşıyor. Boluspor, Bandırmaspor, Bodrumspor ve Sakaryaspor gibi takımlar, her puanın kıymetinin farkında. Gelecek haftalar, bu takımların ligdeki konumlarını belirleyecek ve Play-Off yarışını daha da kızıştıracak.

1.Lig’de 22.Hafta maç skorları

Ahlatcı Çorum FK-Ümraniyespor: 0-1

Bodrum FK-Sakaryaspor: 0-0

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü: 0-1

Altay-Erzurumspor FK: 0-0

Adanaspor-Tuzlaspor: 2-1

Teksüt Bandırmaspor-Göztepe: 0-2

Boluspor-Kocaelispor: 1-1

Manisa FK-Bitexen Giresunspor: 2-0

Eyüpspor-Gençlerbirliği: 1-0

1.Lig’de 22.Hafta sonucu oluşan puan durumu