Bu maç, Boluspor için de önemli bir avantaj sağladı. Rakibi Gençlerbirliği'nin puan kaybetmesi, Boluspor'un Play-off yolunda umutlarını artırdı.
Boluspor'un Play-off mücadelesi
Boluspor, bu haftayı sadece 1 puanla kapatsa da, averajla Play-off'un hemen gerisinde kaldı. Ligin 7. sırasında yer alan Bandırmaspor ile puanlarını eşitleyen ekip, gelecek haftalara umutla bakıyor. Kocaelispor karşısında bir galibiyet, Boluspor'u büyük bir avantaja taşıyacak ve Play-off yarışında önemli bir adım olacaktı.
Rakipler tökezlerken Boluspor umudunu koruyor
Ligdeki en kritik haftalardan birinde, Boluspor'un rakipleri Çorum FK, Gençlerbirliği ve Bandırmaspor beklenen performansı sergileyemedi ve puan kayıpları yaşadı. Bu durum, Boluspor için Play-Off yolunda avantaj anlamına geldi. Aynı zamanda, Bodrumspor ve Sakaryaspor da Boluspor gibi haftayı 1 puanla kapatarak, ligdeki rekabetin ne kadar çekişmeli geçtiğini gösterdi.
Gelecek haftalar için beklentiler
Trendyol 1. Lig'de kalan haftalar, Play-Off mücadelesi veren takımlar için kritik önem taşıyor. Boluspor, Bandırmaspor, Bodrumspor ve Sakaryaspor gibi takımlar, her puanın kıymetinin farkında. Gelecek haftalar, bu takımların ligdeki konumlarını belirleyecek ve Play-Off yarışını daha da kızıştıracak.
1.Lig’de 22.Hafta maç skorları
Ahlatcı Çorum FK-Ümraniyespor: 0-1
Bodrum FK-Sakaryaspor: 0-0
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü: 0-1
Altay-Erzurumspor FK: 0-0
Adanaspor-Tuzlaspor: 2-1
Teksüt Bandırmaspor-Göztepe: 0-2
Boluspor-Kocaelispor: 1-1
Manisa FK-Bitexen Giresunspor: 2-0
Eyüpspor-Gençlerbirliği: 1-0
1.Lig’de 22.Hafta sonucu oluşan puan durumu
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Aman Nazar Değmesin. - Kocaeliyi yenseydik ve kalan maçlarımızı aynı mücadele, aynı inançla oynarsak, kazanmaya devam edebilirsek eğer 2 liğe bile göz kırpabiliriz.
Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.