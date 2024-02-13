Bolu bitkilerin geleceği için teyakkuzda

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kahverengi Kokarca Eylem Planı" çerçevesinde Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri köylerde vatandaşlarla bir araya geldi. Fındık, elma, armut, şeftali, Trabzon hurması, turunçgil, biber, mısır, fasulye ve domates gibi yaklaşık 300 bitkiden beslenebilen kahverengi kokarcanın varlığı Türkiye'de ilk olarak 2018 yılında tespit edildi.

Kışın özellikle ev, depo gibi korunaklı alanları tercih eden kahverengi kokarcaların, hava sıcaklıklarının artmasıyla ortaya çıkacağı biliniyor. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 300 bitkiden beslenebilen bu tür için alarma geçti. Vatandaşların talebi doğrultusunda uygun ilaçlama yöntemleriyle bitkilerin düşmanı kokarcalarla mücadele edilecek.