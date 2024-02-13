Düzce'nin arama kurtarma ekibi Bolu'da tatbikata katıldı

Düzce ve Bolu AFAD Müdürlüklerinin desteği ve koordinasyonunda yapılan tatbikat, 11 araç ve 40 gönüllünün katılımıyla başarılı bir şekilde tamamlandı.Senaryo gereği Bolu’dameydana gelen 7,4 büyüklüğündeki bir depremin haber alınmasının ardından toplanma, intikal, harekat üssü kurulumu, fiziki ve teknik arama, enkaza giriş yöntemleri ve ilkyardım gibi uygulamalar, AFAD standartlarına uygun olarak tatbik edildi.

Başarılı geçen tatbikatta ekipler tam not aldı.