Düzce'nin arama kurtarma ekibi Bolu'da tatbikata katıldı

Düzce ve Bolu AFAD Müdürlüklerinin desteği ve koordinasyonunda yapılan tatbikat, 11 araç ve 40 gönüllünün katılımıyla başarılı bir şekilde tamamlandı.Senaryo gereği Bolu’dameydana gelen 7,4 büyüklüğündeki bir depremin haber alınmasının ardından toplanma, intikal, harekat üssü kurulumu, fiziki ve teknik arama, enkaza giriş yöntemleri ve ilkyardım gibi uygulamalar, AFAD standartlarına uygun olarak tatbik edildi.
Başarılı geçen tatbikatta ekipler tam not aldı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.