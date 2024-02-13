13 Şub 2024 - 10:18- Siyaset G:

AK Partili Demirkol işçi ve sanayicilerle buluştu

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AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, yerel seçim çalışmaları kapsamında Bolu Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek, işçi ve sanayicilerin sorularını yanıtladı. Demirkol, Bolu için hizmet ve projelerini anlattı.

AK Partili Demirkol işçi ve sanayicilerle buluştu mask
AK Partili Demirkol işçi ve sanayicilerle buluştu
AK Partili Demirkol işçi ve sanayicilerle buluştu
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Bolu OSB'de Demirkol'a yoğun ilgi

AK Partili Demirkol işçi ve sanayicilerle buluştu

AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik çalışmaları kapsamında Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Projelerini anlattı

AK Partili Demirkol işçi ve sanayicilerle buluştu

Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi ve bölgedeki işletmeleri ziyaret eden Demirkol, fabrika çalışanları ve işverenlerle bir araya geldi. İşçilerin ve sanayicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan

Demirkol, kendisine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtladı.

İşçi ve sanayicilerle soru-cevap

Demirkol ve beraberindeki teşkilat üyeleri, OSB yönetimi ziyaretinin ardından fabrikaları dolaşarak, üretim süreçleri hakkında bilgi aldılar ve çalışanların sorularını cevapladılar. İşçilerin ve sanayicilerin Bolu'nun geleceği ve yerel yönetim politikaları hakkında merak ettikleri konulara değinen Demirkol, Bolu için planladığı projeleri ve vizyonunu paylaştı.

Demirkol'dan Bolu için hizmet vurgusuAK Partili Demirkol işçi ve sanayicilerle buluştu

Demirkol, ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmada, son 5 yılda Bolu'nun geriye gittiğini ve belediye hizmetlerinde genel siyasi tartışmaların ön plana çıktığını belirtti. "Bir belediye başkanının partisi olmaz" diyerek, tüm siyasi kimliklerden uzak, adil ve eşit hizmet anlayışıyla Bolu'yu hak ettiği yere taşımak istediklerini ifade etti.

Demirkol'dan sosyal destek ve altyapı projeleri

Fabrika çalışanlarının ve sanayicilerin sorularını yanıtlayan Demirkol, emeklilere yönelik sosyal destek programları, ulaşım ve su faturalarında indirim, kreş desteği gibi sosyal projelerin yanı sıra, üniversite hastanesine ek otopark yapımı ve şehir içi ulaşımda alt geçit projeleri gibi altyapı çalışmalarını da Bolu için planladıklarını açıkladı.

Bolu için katılımcı belediyecilik anlayışı

Demirkol, katılımcı bir belediyecilik anlayışıyla, vatandaşların talep, destek ve önerileri doğrultusunda hareket edeceklerini belirtti. Belediyenin kapılarının herkese açık olacağını ve makam odalarının halkın sorunlarını dinlemek için kullanılacağını vurguladı. Ayrıca, Bolu'da yaşayan yabancı uyruklular ve emekliler başta olmak üzere, tüm vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bolu için umut veren projeler

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un OSB ziyareti, işçi ve sanayicilerle yapılan verimli görüşmelerle son buldu. Demirkol'un Bolu için sunduğu vizyon ve projeler, şehrin geleceği adına umut verici olarak değerlendirildi. Bolu'nun kalkınması ve gelişimi için katılımcı, adil ve hizmet odaklı bir yönetim anlayışının önemi bir kez daha vurgulandı.

 

# AK Parti, belediye, destek

13 Şub 2024 - 10:18 Bolu- Siyaset

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