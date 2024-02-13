Mudurnu'da bir kamyon ile motosiklet işte böyle çarpıştı

Kaza, Mudurnu'nun girişine yeni yapılan dönel kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail B. idaresindeki 06 BRF 402 plakalı kamyon, kavşak içerisinden dönüş yapmak istedi.
Bu sırada Bolu istikametine seyir halinde olan Emre K. yönetimindeki 14 LA 356 plakalı motosiklet kamyon ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Emre K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Emre K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emre K'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.