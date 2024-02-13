Bolu'da bir inşaat işçisi dengesini kaybetti merdivenlerden yuvarlandı

Olay, Sağlık Mahallesi Çömlekçiler Caddesi'nde yapımı devam eden 4 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın en üst katında çalışmalarını sürdüren Mehmet A. (62), merdivenlere yakın bir noktada dengesini kaybetti.
Dengesini kaybeden inşaat işçisi, merdivenlerden bir kat aşağı düşerek yaralandı. İnşaattaki diğer işçiler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, yaralı Mehmet A. düştüğü yerde ilk müdahalesi yapılarak sedyeye bindirildi.
Mehmet A., mesai arkadaşları ve sağlık ekipleri tarafından 3. kattan indirildi. Ambulansa bindirilen yaralı hastaneye sevk edildi. Mehmet A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.