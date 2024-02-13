Bolu-Mudurnu yolunda ağaç devrildi yol trafiğe kapandı

Olay, Bolu-Mudurnu karayolu Çepni köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunun kenarında bulunan ağaçlardan biri akşam saatlerinde kökünden kırılarak devrildi. Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki ağaç devrildiği esnada bölgeden geçen bir araç, ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Yolu trafiğe kapatan ağaç nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ağacın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.