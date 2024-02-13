Bolu-Mudurnu yolunda ağaç devrildi yol trafiğe kapandı

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Olay, Bolu-Mudurnu karayolu Çepni köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunun kenarında bulunan ağaçlardan biri akşam saatlerinde kökünden kırılarak devrildi. Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki ağaç devrildiği esnada bölgeden geçen bir araç, ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yolu trafiğe kapatan ağaç nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ağacın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.