Cansız bedeni bulunan adamın otopsi sonuçları çıktı!

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde ikamet eden İlyas Aslan (63), 8 Şubat Perşembe günü Göynük ilçesine bağlı Sünnet köyü Yapraklı Mahallesi’ndeki evine geldi. İlçedeki evinden 8 Şubat gecesinde çıkan Aslan, köyün yakınında bulunan Sünnet Gölü’ne doğru gittikten sonra ortadan kayboldu.

Ailesinin ulaşamadığı İlyas Aslan için sosyal medyada ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kayıp ihbarında bulunuldu. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları sonucu Aslan’ın Sünnet Gölü’nün kıyısında 10 Şubat gecesinde cansız bedenine ulaşıldı. Aslan’ın cesedi göl kıyısından AFAD ve jandarma ekiplerince çıkarıldı.

Cinayet şüphesine rastlanmadı

Aslan’ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemeler neticesinde herhangi bir cinayet şüphesine rastlanmadı. Aslan’ın göl kıyısında düşerek kafasını taşa vurması neticesinde bayıldığı ve göle düştüğü öğrenildi.

Otopsinin ardından Aslan’ın naaşı ailesine teslim edildi. İlyas Aslan’ın cenazesi, Sünnet köyü camisinde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.