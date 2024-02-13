2024 ikinci dönem ücretli öğretmenlik başvuruları başlıyor!

Eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi için ücretli öğretmenlik başvuruları yakında başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda, kadrolu ve sözleşmeli öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı durumlarda üniversite mezunlarına ders verme fırsatı sunuluyor. İşte 2024 ikinci dönem ücretli öğretmenlik başvuruları hakkında bilmeniz gerekenler.

Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

2023-2024 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi için ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. Adaylar, e-Devlet portalına giriş yaparak "Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu" bölümünden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler

Ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş olması, kamu haklarından mahrum bulunmamaları ve TCK'nın 53. maddesi kapsamındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekmektedir. Ayrıca, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamalı ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda çalışmıyor olmaları şarttır.

Başvuru için teslim edilmesi gereken belgeler arasında dilekçe, mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı, varsa formasyon belgesi, sabıka kaydı, sağlık raporu, bir adet fotoğraf, varsa diğer sertifikalar, varsa KPSS sonuç belgesi ve askerlik durum belgesi bulunmaktadır.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Her ilçe için ücretli öğretmenlik branşları, kontenjanlar ve başvuru tarihleri farklılık gösterebilir. Bu nedenle, adayların başvuru yapmadan önce bulundukları ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden ilgili ücretli öğretmenlik ilanını incelemeleri önem taşımaktadır.