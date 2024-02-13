- Yaşam

40 yıldır yaptığı meslek mesleği teknolojiye yeniliyor

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Patpat motorlarının çoğalmasıyla işleri düşen semer ustası, satamadığı için mesleğini yapamadığını söyledi. 40 yıldır yaptığı semercilik mesleği teknolojiye yenilince artık semer satamayan Üstün Topaktaş, “5 ayda bir semer satamaz hale geldim” dedi.

40 yıldır yaptığı meslek mesleği teknolojiye yeniliyor mask
40 yıldır yaptığı meslek mesleği teknolojiye yeniliyor
40 yıldır yaptığı meslek mesleği teknolojiye yeniliyor
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Patpat, motorlarının işlerini bitirdiğini belirten son semerci ustası 51 yaşındaki Üstün Topaktaş, 40 yıllık mesleğiyle ayakta kalma mücadelesi verdiğini söyledi. Topaktaş, baba mesleği olan semerciliğe 10 yaşında başladığını ve meslek hayatını ise 40 yıldır sürdürdüğünü kaydetti. Topaktaş, “Bu mesleği babamdan öğrendim. Babam vefat ettikten sonra tek başıma yapıyorum. 10 yaşından beri bu meslekle uğraşıyorum. Fakat meslek bitme noktasına geldi” dedi.

Bu mesleği Patpat motorları bitirdi

40 yıldır yaptığı meslek mesleği teknolojiye yeniliyor

Bu mesleği teknolojinin gelişmesiyle kullanımı artan Patpat motorlarının bitirdiğini kaydeden Topaktaş, “Patpat motoru semerciliği bitirme noktasına getirdi. 5-6 aydır bir semer satamıyorum satamayınca meslek bitti. Köylere gidiyorum satış olmuyor ben dayanamaz oldum. Bir çobanlarda var eşek. Çoban bir semer aldığı zaman 3-4 sene gidiyor. Sadece çobanlara satar olduk. Eskiden odun çekerlerdi şimdi odun işi de yok traktörle, patpatla çekiyorlar onun için meslek bitti” diye konuştu.

Satamadığım için yapmıyorum meslek bitti

40 yıldır yaptığı meslek mesleği teknolojiye yeniliyor

Topaktaş, semerleri satmak için Karaman, Gülnar, Ermenek tarafına götürdüğünü ama oralarda da satamadığını belirterek, “Eskiden iş gelirdi. Yalnız 2-3 senedir kimse gelmez oldu. Onlarda patpata döndü. Aşağı yukarı 5 ayda bir semer satamaz hale geldim. Bir semerin maliyeti bin 500 ile 2 bin lira arası. Bende 3 ile 3 bin 500 liraya satıyorum. Üç günde bir semer yaparım. Bin 500 lira maliyetinden 2 bin lira kalır ama iki ayda üç ayda bir semer satıyorum kurtarmıyor” şeklinde konuştu.

Her malzemesi ayrı bir yerden geliyor

40 yıldır yaptığı meslek mesleği teknolojiye yeniliyor

Semer Ustası Topaktaş, “Bir semerin işçiliği 3 gün 4 gün sürüyor. Semerin malzemesi keçesi Kahramanmaraş’taki keçe ustasından gelir. Derisi İzmir Tire’den gelir. Ağacı kayısı ağacıdır. Burada kayısıyı kesen bahçecilerden tedarik ederiz. O şekilde hızara götürürüm. Orada kestiririm. Bir günde keçesini. Üç günde normal olsa dört günde bir semer ayda en fazla yapacak olduğum 5-6 semer. Onu da satamıyorum, satamadığım için yapmıyorum meslek bitti” ifadelerini kullandı.

# VAR, gelir

13 Şub 2024 - 11:30 - Yaşam

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