13 Şub 2024 - 13:30- Güncel G:

İkinci el oto piyasasında düşüş devam ederken, alıcılarda satıcılarda dertli

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İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluk devam ederken pazar günleri açılan ikinci el oto pazarında yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Yoğunluğun aldatıcı olduğunu söyleyen alıcı ve satıcılar ise "Bakan çok ama alan az" dedi.

İkinci el oto piyasasında düşüş devam ederken, alıcılarda satıcılarda dertli mask
İkinci el oto piyasasında düşüş devam ederken, alıcılarda satıcılarda dertli
İkinci el oto piyasasında düşüş devam ederken, alıcılarda satıcılarda dertli
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İkinci el otomobil fiyatlarına getirilen düzenlemelerle geçtiğimiz yıl sonlarına doğru düşüş eğilimi gösteren ikinci el oto fiyatları, yeni yıl ile birlikte tekrar yükselişe geçti. Pazar günleri açılan ikinci el oto pazarında yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Yoğunluğun aldatıcı olduğunu söyleyen alıcı ve satıcılar ise, "Bakan çok ama alan az" dedi.

Bakan çok, müşteri çok ama alan yok

İkinci el oto piyasasında düşüş devam ederken, alıcılarda satıcılarda dertli

İkinci el oto pazarına araç almak için geldiğini söyleyen Ahmet Yaşar isimli vatandaş, "Piyasa biraz durgun. Bakan çok, müşteri çok ama alan yok. Fiyatlar yüksek. Satıcılar satamıyor, alıcılar alamıyor. İkinci el piyasasındaki düşüş ön görülemez boyutlara ulaştı. Bu şekilde devam edecek gibi görünüyor" dedi.

Kalabalığın yüzde 80'i alıcı değil

İkinci el oto piyasasında düşüş devam ederken, alıcılarda satıcılarda dertli

Muhammet Deniz isimli vatandaş ise satıcı olduğunu ve pazara gelen kalabalığın yüzde 80'inin sadece bakmak için dolaştığını ifade ederek, "Ben de bir satıcıyım. Piyasa baya bir durgun. İkinci el oto pazarında yoğun bir kalabalık var ama bu kalabalığın yüzde 80'i alıcı değil. Araçlara ve piyasaya bakmaya geliyor vatandaşlar. Alıcı sayısı çok az" şeklinde konuştu.

320 bin kilometredeki bir araca 440 bin lira istiyorlar

İkinci el oto piyasasında düşüş devam ederken, alıcılarda satıcılarda dertli

İkinci el oto fiyatlarının tekrar yükselmeye başladığını iddia eden Tevfik Yüksek isimli vatandaş ise "Piyasa çok pahalı şuanda, yani fiyatlarda hiç düşme yok. Hatta daha beter yükselme var. 320 bin kilometredeki bir araca 440 bin lira istiyorlar. Bu durumda biz nasıl araç alalım" diye konuştu.

# deniz, VAR, otomobil

13 Şub 2024 - 13:30 - Güncel

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