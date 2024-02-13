Mudurnu, Göynük ve Taşkesti’de ‘yalancı bahar’ fındık verimini tehlikeye düşürecek

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları sebebiyle oluşan ‘yalancı bahar’ fındık verimini tehlikeye sokacak gibi görünüyor. Ziraat Mühendisi Haldun Gedikali, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar sebebiyle oluşan yalancı baharın fındık verimini tehlikeye düşürebileceğini söyledi.

Fındığın neye ihtiyacı var?

Gedikali, “Fındık yağmura, sıcağa olduğu gibi soğuklamaya da ihtiyacı vardır. Bu sebeple iklimin seyrinde gitmesi verim için çok önemlidir. Havaların mevsim normallerinin üzerinde sıcak gittiğini görüyoruz. Geçmiş yıllarda yaptığımız çalışmalar üzerinden değerlendirdiğimizde göstermiştir ki, iklimin sıcak gittiği dönemlerde fındıkta erkek çiçekler erken açıyor ve polen yayılma süresi kısa sürüyor. Dolayısıyla ocak ayında olması gereken tozlaşma şimdi oluyor” diye konuştu.

Tozlaşmada sorun nasıl aşılır?

Ziraat Mühendisi Haldun Gedikali, “karanfil tozlaşması gerekirken, şuanda şubat ayındayız ve daha yeni yeni tozlaşma olmaya başladı ve tozlaşmada sorun yaşanabiliyor. Bu sebeple de döllenme olmayabileceği için verim düşüklüğü yaşanıyor. Bu yüzden bu mevsimde havaların soğuk gitmesi ve kar yağışı olması gerekir. Çünkü bütün meyvelerde olduğu gibi fındıkta da soğuklama ihtiyacı karşılanamaz düzgün çiçek açamaz, yapraklanmada problem yaşanır, sağlıklı gelişme gösteremez. Şuana kadar mevsim normallerinin üzerinde bir hava söz konusu” dedi.

Bu durum fındık için riskli

Fındıkta yaşanan zirai donun 4’lü yıllara denk geldiğine dikkat çeken Ziraat Mühendisi Gedikali, ”Şubat ayında yaşanan yalancı bahar nedeniyle fındığın yaprak açması ve uyanmaya başlamasının ardından yaşanacak kar yağışı zirai dona neden olabilir. Şubat ayında yağması gereken kar Mart ayı sonlarına doğru yağarsa ciddi anlamda zirai don tehlikesi olur. Fındık yaprak açtıktan sonra eksi 1 derecede uzun süre, eksi 2 ve eksi 3 derecelerde zarar görmeye başlar” şeklinde konuştu.

Üretici endişeli bir bekleyiş içinde

Gedikali, “Bir de fındıkta zirai dona hep 4’lü yıllara rastlamıştır. 1994 yılında zirai don yaşanmış, 2004 yılında fındıkta yüzde 90 civarında zirai don meydana gelmiş. Yine 2014 yılında da zirai don yaşanmış ve şimdi de 2024 yılındayız. Bu da fındık üreticilerini oldukça fazla endişelendirmektedir” ifadelerini kullandı.