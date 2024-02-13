Değerli konut vergisi beyannamesi için geri sayım başladı

Kimler Beyanname Vermeli?

2023 yılı itibarıyla, Türkiye sınırları içinde bina vergi değeri 9.967.000 TL'yi aşan mesken nitelikli taşınmazların sahipleri, 2024 yılı için Değerli Konut Vergisi beyannamesi vermekle yükümlüdür. Tek meskeni olanlar bu vergiden muaf tutulurken, belirlenen değeri aşan mülkler için beyanname verilmesi ve verginin iki eşit taksitte ödenmesi gerekiyor.

Vergi Nasıl Hesaplanır ve Ödenir?

Değerli Konut Vergisi, mülkün bina vergi değerine göre hesaplanır ve belirlenen tarifeye göre iki eşit taksitte, şubat ve ağustos aylarının son gününe kadar ödenmelidir. Mükellefler, beyannamelerini taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine, ilgili bina vergi değerini gösteren belgeyle birlikte sunmalıdır.

Değerli Konut Vergisi'nin Tartışmalı Geçmişi

Değerli Konut Vergisi, 2019'da yürürlüğe girmiş ve çeşitli eleştirilere maruz kalmıştır. İlk üç yıl içinde toplamda sadece 138 milyon TL tahsilat yapılmış, bu durum verginin etkinliği ve maliyeti konusunda soru işaretleri yaratmıştır. Mükellef sayısı ve verginin bütçeye katkısı düşük kalmış, bu da verginin amacına ulaşıp ulaşmadığına dair tartışmaları beraberinde getirmiştir.

Neden Kaldırılmalı?

Teknik hatalar içeren ve üzerinde yeterince çalışılmamış bir düzenleme olarak eleştirilen Değerli Konut Vergisi, mükelleflere gereksiz yükler getirmekte ve vergi toplama maliyetinin yüksek olduğu görülmektedir. Bu nedenlerle, verginin kaldırılması yönünde güçlü argümanlar bulunmaktadır.