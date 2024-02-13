BİM Bolu Mağazalarında aktüel indirimler; 13 - 16 Şubat 2024'te neler var?

Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden BİM, 13 - 16 Şubat 2024 tarihleri arasında müşterilerine sunacağı aktüel ürünler kataloğu ile yine dikkatleri üzerine çekiyor. Bu hafta Bolu BİM mağazalarında yer alacak ürünler arasında, teknolojik aletlerden ev gereçlerine, giyimden gıda ürünlerine kadar geniş bir yelpazede cazip indirimler sunuluyor.
BİM'de Bu Hafta Neler Var?
BİM'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda, her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünler yer alıyor. Teknoloji tutkunları için 4K Ultra HD televizyonlar, akıllı telefonlar ve elektrikli bisikletler gibi ürünler indirimli fiyatlarla sunulurken, evini yenilemek isteyenler için de çeşitli ev aletleri ve dekorasyon ürünleri bulunuyor. Ayrıca, mutfak gereçleri, giyim ürünleri ve çocuklar için oyuncaklar gibi birçok farklı kategoride ürün, BİM mağazalarında müşterilerini bekliyor.
Teknoloji ve Ev Aletlerinde İndirim Fırsatları
BİM'in bu haftaki kataloğunda öne çıkan teknoloji ürünleri arasında, Dijitsu marka 58 inç 4K Ultra HD WEBOS Tv, TCL 43' Smart Google Tv ve Philips Air Fryer gibi ürünler yer alıyor. Ayrıca, Arnica marka toz torbasız süpürge ve otomatik Türk kahve makinesi gibi ev aletleri de indirimli fiyatlarla sunuluyor.
Mutfak Gereçleri ve Ev Ürünlerinde Cazip İndirimler
Mutfakta hayatı kolaylaştıracak ürünlerden, evinizi güzelleştirecek dekoratif ürünlere kadar birçok farklı kategori, BİM'in bu haftaki indirimli ürünler listesinde yer alıyor. Kumtel marka ankastre setler, cam yağlık spreyi ve emaye kızartma tenceresi gibi mutfak gereçleri, evinizi daha kullanışlı ve şık hale getirecek ürünler arasında bulunuyor.
Giyim ve Oyuncak Ürünlerinde İndirimler
BİM, bu hafta giyim ve oyuncak ürünlerinde de cazip indirimler sunuyor. Kadın ve erkek spor çantaları, spor ayakkabılar ve çeşitli kışlık giysiler, kaliteli ve uygun fiyatlı seçenekler arayanlar için ideal. Çocuklar için ise uzay oyuncak kapsülü, astronot figürleri ve çeşitli etkinlik setleri gibi eğitici ve eğlenceli oyuncaklar indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor.
Teknoloji ve Elektronik Ürünler
Dijitsu 58" 4K Ultra HD WEBOS Tv: 11.999 TL
TCL 43' Smart Google Tv: 8.999 TL
Philips Air Fryer: 6.199 TL
Senna 43' Full HD Android Tv: 6.299 TL
Casper VIA X30 Cep Telefonu: 7.999 TL
Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 17.999 TL
Mutfak Aletleri ve Gereçleri
Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge: 4.999 TL
Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi: 999 TL
Air Fryer Cam Yağlık Spreyi 200 ml: 75 TL
Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu: 5.999 TL
Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Turbo Cam Ankastre Set: 6.499 TL
Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak: 1.999 TL
Bonera Emaye Kızartma Tenceresi: 239 TL
Ev ve Dekorasyon Ürünleri
Blackout Perde: 119 TL
Jakarlı Koltuk Şalı 130x170 cm: 79 TL
Jakarlı Koltuk Örtüsü 170x210 cm: 109 TL
3 Basamaklı Merdiven: 499 TL
Buzdolabı Organizeri Dik Sepet: 45 TL
Giyim ve Aksesuarlar
Erkek Spor Çanta: 139 TL
Kadın Spor Çanta: 199 TL
Letoon Erkek Spor Ayakkabı: 279 TL
Kadın Yüksek Taban Spor Ayakkabı: 329 TL
Kadın Kamuflaj Desenli Sweatshirt: 149 TL
Erkek Eşofman Altı: 139 TL
Kadın Tam Fermuarlı Polar Üst: 159 TL
Oyuncak ve Çocuk Ürünleri
Uzay Oyuncak Kapsülü ve Astronot: 129 TL
İlk Etkinlik Setim: 199 TL
Oto Taşıyıcı: 119 TL
Oyuncak Minder Üstünde Uyuyan Kediler: 199 TL
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.