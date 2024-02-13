13 Şub 2024 - 16:00- Güncel G:

BİM Bolu Mağazalarında aktüel indirimler; 13 - 16 Şubat 2024'te neler var?

ABONE OL Google News Sayfamız

13 - 16 Şubat 2024 tarihleri arasında BİM mağazalarında yer alacak aktüel ürünler kataloğu, otomatik Türk kahve makinesinden 4K Ultra HD televizyonlara, ev aletlerinden giyim ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirim fırsatları sunuyor. Bu hafta BİM'de neler var, tüm detaylar burada!

BİM Bolu Mağazalarında aktüel indirimler; 13 - 16 Şubat 2024'te neler var? mask
BİM Bolu Mağazalarında aktüel indirimler; 13 - 16 Şubat 2024'te neler var?
BİM Bolu Mağazalarında aktüel indirimler; 13 - 16 Şubat 2024'te neler var?
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden BİM, 13 - 16 Şubat 2024 tarihleri arasında müşterilerine sunacağı aktüel ürünler kataloğu ile yine dikkatleri üzerine çekiyor. Bu hafta Bolu BİM mağazalarında yer alacak ürünler arasında, teknolojik aletlerden ev gereçlerine, giyimden gıda ürünlerine kadar geniş bir yelpazede cazip indirimler sunuluyor.

BİM'de Bu Hafta Neler Var?

BİM Bolu Mağazalarında aktüel indirimler; 13 - 16 Şubat 2024'te neler var?

BİM'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda, her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünler yer alıyor. Teknoloji tutkunları için 4K Ultra HD televizyonlar, akıllı telefonlar ve elektrikli bisikletler gibi ürünler indirimli fiyatlarla sunulurken, evini yenilemek isteyenler için de çeşitli ev aletleri ve dekorasyon ürünleri bulunuyor. Ayrıca, mutfak gereçleri, giyim ürünleri ve çocuklar için oyuncaklar gibi birçok farklı kategoride ürün, BİM mağazalarında müşterilerini bekliyor.

Teknoloji ve Ev Aletlerinde İndirim Fırsatları

BİM'in bu haftaki kataloğunda öne çıkan teknoloji ürünleri arasında, Dijitsu marka 58 inç 4K Ultra HD WEBOS Tv, TCL 43' Smart Google Tv ve Philips Air Fryer gibi ürünler yer alıyor. Ayrıca, Arnica marka toz torbasız süpürge ve otomatik Türk kahve makinesi gibi ev aletleri de indirimli fiyatlarla sunuluyor.

Mutfak Gereçleri ve Ev Ürünlerinde Cazip İndirimler

Mutfakta hayatı kolaylaştıracak ürünlerden, evinizi güzelleştirecek dekoratif ürünlere kadar birçok farklı kategori, BİM'in bu haftaki indirimli ürünler listesinde yer alıyor. Kumtel marka ankastre setler, cam yağlık spreyi ve emaye kızartma tenceresi gibi mutfak gereçleri, evinizi daha kullanışlı ve şık hale getirecek ürünler arasında bulunuyor.

Giyim ve Oyuncak Ürünlerinde İndirimler

BİM, bu hafta giyim ve oyuncak ürünlerinde de cazip indirimler sunuyor. Kadın ve erkek spor çantaları, spor ayakkabılar ve çeşitli kışlık giysiler, kaliteli ve uygun fiyatlı seçenekler arayanlar için ideal. Çocuklar için ise uzay oyuncak kapsülü, astronot figürleri ve çeşitli etkinlik setleri gibi eğitici ve eğlenceli oyuncaklar indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor.

Teknoloji ve Elektronik Ürünler

Dijitsu 58" 4K Ultra HD WEBOS Tv: 11.999 TL

TCL 43' Smart Google Tv: 8.999 TL

Philips Air Fryer: 6.199 TL

Senna 43' Full HD Android Tv: 6.299 TL

Casper VIA X30 Cep Telefonu: 7.999 TL

Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 17.999 TL

Mutfak Aletleri ve Gereçleri

Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge: 4.999 TL

Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi: 999 TL

Air Fryer Cam Yağlık Spreyi 200 ml: 75 TL

Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu: 5.999 TL

Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Turbo Cam Ankastre Set: 6.499 TL

Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak: 1.999 TL

Bonera Emaye Kızartma Tenceresi: 239 TL

Ev ve Dekorasyon Ürünleri

Blackout Perde: 119 TL

Jakarlı Koltuk Şalı 130x170 cm: 79 TL

Jakarlı Koltuk Örtüsü 170x210 cm: 109 TL

3 Basamaklı Merdiven: 499 TL

Buzdolabı Organizeri Dik Sepet: 45 TL

Giyim ve Aksesuarlar

Erkek Spor Çanta: 139 TL

Kadın Spor Çanta: 199 TL

Letoon Erkek Spor Ayakkabı: 279 TL

Kadın Yüksek Taban Spor Ayakkabı: 329 TL

Kadın Kamuflaj Desenli Sweatshirt: 149 TL

Erkek Eşofman Altı: 139 TL

Kadın Tam Fermuarlı Polar Üst: 159 TL

Oyuncak ve Çocuk Ürünleri

Uzay Oyuncak Kapsülü ve Astronot: 129 TL

İlk Etkinlik Setim: 199 TL

Oto Taşıyıcı: 119 TL

Oyuncak Minder Üstünde Uyuyan Kediler: 199 TL

# Türkiye, VAR, çocuk, Türk

13 Şub 2024 - 16:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL