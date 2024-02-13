BİM Bolu Mağazalarında aktüel indirimler; 13 - 16 Şubat 2024'te neler var?

Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden BİM, 13 - 16 Şubat 2024 tarihleri arasında müşterilerine sunacağı aktüel ürünler kataloğu ile yine dikkatleri üzerine çekiyor. Bu hafta Bolu BİM mağazalarında yer alacak ürünler arasında, teknolojik aletlerden ev gereçlerine, giyimden gıda ürünlerine kadar geniş bir yelpazede cazip indirimler sunuluyor.

BİM'de Bu Hafta Neler Var?

BİM'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda, her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünler yer alıyor. Teknoloji tutkunları için 4K Ultra HD televizyonlar, akıllı telefonlar ve elektrikli bisikletler gibi ürünler indirimli fiyatlarla sunulurken, evini yenilemek isteyenler için de çeşitli ev aletleri ve dekorasyon ürünleri bulunuyor. Ayrıca, mutfak gereçleri, giyim ürünleri ve çocuklar için oyuncaklar gibi birçok farklı kategoride ürün, BİM mağazalarında müşterilerini bekliyor.

Teknoloji ve Ev Aletlerinde İndirim Fırsatları

BİM'in bu haftaki kataloğunda öne çıkan teknoloji ürünleri arasında, Dijitsu marka 58 inç 4K Ultra HD WEBOS Tv, TCL 43' Smart Google Tv ve Philips Air Fryer gibi ürünler yer alıyor. Ayrıca, Arnica marka toz torbasız süpürge ve otomatik Türk kahve makinesi gibi ev aletleri de indirimli fiyatlarla sunuluyor.

Mutfak Gereçleri ve Ev Ürünlerinde Cazip İndirimler

Mutfakta hayatı kolaylaştıracak ürünlerden, evinizi güzelleştirecek dekoratif ürünlere kadar birçok farklı kategori, BİM'in bu haftaki indirimli ürünler listesinde yer alıyor. Kumtel marka ankastre setler, cam yağlık spreyi ve emaye kızartma tenceresi gibi mutfak gereçleri, evinizi daha kullanışlı ve şık hale getirecek ürünler arasında bulunuyor.

Giyim ve Oyuncak Ürünlerinde İndirimler

BİM, bu hafta giyim ve oyuncak ürünlerinde de cazip indirimler sunuyor. Kadın ve erkek spor çantaları, spor ayakkabılar ve çeşitli kışlık giysiler, kaliteli ve uygun fiyatlı seçenekler arayanlar için ideal. Çocuklar için ise uzay oyuncak kapsülü, astronot figürleri ve çeşitli etkinlik setleri gibi eğitici ve eğlenceli oyuncaklar indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor.

Teknoloji ve Elektronik Ürünler

Dijitsu 58" 4K Ultra HD WEBOS Tv: 11.999 TL

TCL 43' Smart Google Tv: 8.999 TL

Philips Air Fryer: 6.199 TL

Senna 43' Full HD Android Tv: 6.299 TL

Casper VIA X30 Cep Telefonu: 7.999 TL

Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 17.999 TL

Mutfak Aletleri ve Gereçleri

Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge: 4.999 TL

Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi: 999 TL

Air Fryer Cam Yağlık Spreyi 200 ml: 75 TL

Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu: 5.999 TL

Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Turbo Cam Ankastre Set: 6.499 TL

Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak: 1.999 TL

Bonera Emaye Kızartma Tenceresi: 239 TL

Ev ve Dekorasyon Ürünleri

Blackout Perde: 119 TL

Jakarlı Koltuk Şalı 130x170 cm: 79 TL

Jakarlı Koltuk Örtüsü 170x210 cm: 109 TL

3 Basamaklı Merdiven: 499 TL

Buzdolabı Organizeri Dik Sepet: 45 TL

Giyim ve Aksesuarlar

Erkek Spor Çanta: 139 TL

Kadın Spor Çanta: 199 TL

Letoon Erkek Spor Ayakkabı: 279 TL

Kadın Yüksek Taban Spor Ayakkabı: 329 TL

Kadın Kamuflaj Desenli Sweatshirt: 149 TL

Erkek Eşofman Altı: 139 TL

Kadın Tam Fermuarlı Polar Üst: 159 TL

Oyuncak ve Çocuk Ürünleri

Uzay Oyuncak Kapsülü ve Astronot: 129 TL

İlk Etkinlik Setim: 199 TL

Oto Taşıyıcı: 119 TL

Oyuncak Minder Üstünde Uyuyan Kediler: 199 TL