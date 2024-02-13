Elektrikte devrim akıllı, sayaçlarla yeni dönem başlıyor

Türkiye'de elektrik tüketimi ve yönetimi alanında devrim niteliğinde bir dönüşüm başlıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından geliştirilen Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS), elektrik abonelerine yeni ve özelleştirilmiş hizmetler sunmaya hazırlanıyor.

Elektrikte Akıllı Dönem

Bu sistemle birlikte, elektrik tüketiminden kesintilere, aşırı kullanım uyarılarından fatura kıyaslamalarına kadar pek çok işlem artık akıllı telefonlar üzerinden kolayca yapılabilecek. Milli Akıllı Sayaç Sistemi, elektrik tüketimini daha verimli ve şeffaf bir şekilde yönetmeyi amaçlıyor. Akıllı elektrik sayaçları üzerinden kurulacak iki yönlü haberleşme sayesinde, tüketim verileri anlık olarak doğrulanıp saklanabilecek.

Fatura Kıyaslaması ve Tüketim Kontrolü

Bu sistem, modemler, merkezi haberleşme yazılımı, haberleşme protokolleri, veri yoğunlaştırıcılar ve kullanıcı dostu mobil uygulamalardan oluşacak. MASS sistemiyle birlikte, elektrik dağıtım şirketleri tarafından geliştirilecek mobil uygulamalar aracılığıyla aboneler, günlük ve aylık elektrik tüketimlerini kolayca takip edebilecek. Beklenmedik aşırı tüketim durumlarında kullanıcılar, kaçak ihtimaline karşı uyarılacak ve tüketim sınırlamaları tanımlayabilecek.

Kesinti Bilgilendirmesi ve Teknik Destek

Ayrıca, aboneler kendi tüketimlerini, bölgesindeki benzer kullanıcıların ortalama tüketimleriyle kıyaslayarak, enerji tüketim alışkanlıkları hakkında fikir sahibi olabilecek. Sistem, aboneleri etkileyen elektrik kesintileri hakkında detaylı bilgilendirme yapacak. Bildirimli ve bildirimsiz kesintiler hakkında anlık bilgi sağlanacak ve kullanıcılar, elektrik arızaları ile ilgili şikayet ve taleplerini uygulama üzerinden ilgili kurumlara iletebilecek.

Öncelik Kimlerde?

Elektrikle ilgili teknik kalite parametreleri hakkında da bilgi sunulacak, böylece aboneler elektrik kullanımıyla ilgili daha bilinçli kararlar alabilecek. MASS'a geçiş sürecinde, öncelikli olarak yeni sayaçlar, sanayi ve tarımsal aboneler, yıllık tüketimi 10 megavatsaatin üzerinde olan sayaçlar, arıza nedeniyle değiştirilmesi gereken sayaçlar ve kaçak elektrik şüphesiyle değiştirilen sayaçlar olacak. Zamanla, bütün elektrik şebekesinde bu yeni sistem yaygınlaştırılacak.