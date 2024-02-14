Bolu'da elektrik kesintisi uyarısı: 14 Şubat 2024'te kesintiye hazır olun!

Güçlendirilmiş altyapı için kesinti gerekli
SEDAŞ, elektrik dağıtım altyapısını daha güvenli ve verimli hale getirmek amacıyla bu kesintiyi planladığını duyurdu. Bu çalışmalar, vatandaşların yaşam kalitesini artırma hedefiyle, şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirilecek.
Etkilenecek bölgeler ve kesinti programı
Bolu Merkez, Göynük ve Mudurnu ilçeleri, planlanan kesintiden doğrudan etkilenecek. Sakinler, SEDAŞ'ın resmî web sitesi üzerinden kesinti programına erişebilir ve 14 Şubat'ta yapacakları planlamaları buna göre düzenleyebilirler.
Kesinti süresince alınacak tedbirler
SEDAŞ, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm önlemleri aldığını bildirdi. Acil durum hattı ve müşteri hizmetleri, kesinti süresince kesintisiz hizmet verecek. Vatandaşların, bu süreçte SEDAŞ tarafından verilen önerilere ve bilgilere uyması büyük önem taşımaktadır.
Bolu sakinlerine önemli uyarılar ve hazırlıklar
14 Şubat'taki kesintiye karşı Bolu sakinleri hazırlıklı olmalı. Kesinti süresince yaşanabilecek aksamalara karşı önlemler alınmalı ve SEDAŞ'ın önerileri dikkate alınmalıdır. Bu planlı çalışmalar, Bolu'nun altyapısını güçlendirerek daha güvenli ve kesintisiz bir elektrik hizmeti sunmayı amaçlamaktadır.
|56747
|BOLU
|MERKEZ
|SULTANBEY, YENIGÜNEY YAYLASI, YENİGÜNEY, YENİGÜNEY YAYLASI
|SULTANBEY-1. SK., YENIGÜNEY YAYLA YOLU, YENİGÜNEY KÖYÜ YOLU, YENİGÜNEY YAYLASI YOLU
|14.02.2024
|09:00
|15:30
|56748
|BOLU
|MUDURNU
|ASMA, DEDELER
|ASMA BULANIK MAH, DEDELER KÖYÜ
|14.02.2024
|10:00
|13:00
|56749
|BOLU
|GÖYNÜK
|İMAMLAR, KAYABAŞI, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI
|İMAMLAR KÖYÜ YOLU, KAYABASI KÖY YOLU, KAYABAŞI KÖYÜ YOLU, KÜRNÜÇ KÖYÜ YOLU
|14.02.2024
|09:30
|12:30
|56750
|BOLU
|GÖYNÜK
|AKÇAALAN, AKÇAALAN MERKEZ, ARIKÇAYIRI, ARIKÇAYIRI MERKEZ, ASAGIKOZCAGIZ, AŞAĞIKOZCAĞIZ, BOZCAARMUT, CONLAR, HACIAHMETLER, KAVACIK, KOZCAĞIZ, KOZDERE, KÖSTEK, YENI, YENİ, YESILYAZI, YEŞİLYAZI
|AKÇAALAN KÖYÜ YOLU, AKÇAALAN MERKEZ KÖY YOLU, AKÇAKAVAK KÖYÜ, ARIKÇAYIRI KÖY YOLU, ARIKÇAYIRI KÖYÜ YOLU, ASAGIKOZCAGIZ MAHALLE YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BOZCAARMUT KÖYÜ YOLU, ÇAMLICA KÖYÜ ÖRENCİK DEPOSU, GÖYNÜK DOĞA OTEL, GÖYNÜK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ Ö, HACIAHMETLER MAHALLE YOLU, KAVACIK MAHALLE YOLU, KOZCAAĞIZ KÖYÜ KÖSTEK MAH, KOZCAGIZ KÖYÜ, KOZCAĞIZ KÖYÜ YOLU, KOZDERE MAHALLE YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ, YENI MAHALLE YOLU, YESILYAZI KÖY YOLU, YEŞİLYAZI KÖYÜ, YEŞİLYAZI KÖYÜ HACIAHMETLER MA, YEŞİLYAZI KÖYÜ YOLU
|14.02.2024
|10:00
|17:00
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.