Bolu'da elektrik kesintisi uyarısı: 14 Şubat 2024'te kesintiye hazır olun!

Güçlendirilmiş altyapı için kesinti gerekli

SEDAŞ, elektrik dağıtım altyapısını daha güvenli ve verimli hale getirmek amacıyla bu kesintiyi planladığını duyurdu. Bu çalışmalar, vatandaşların yaşam kalitesini artırma hedefiyle, şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirilecek.

Etkilenecek bölgeler ve kesinti programı

Bolu Merkez, Göynük ve Mudurnu ilçeleri, planlanan kesintiden doğrudan etkilenecek. Sakinler, SEDAŞ'ın resmî web sitesi üzerinden kesinti programına erişebilir ve 14 Şubat'ta yapacakları planlamaları buna göre düzenleyebilirler.

Kesinti süresince alınacak tedbirler

SEDAŞ, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm önlemleri aldığını bildirdi. Acil durum hattı ve müşteri hizmetleri, kesinti süresince kesintisiz hizmet verecek. Vatandaşların, bu süreçte SEDAŞ tarafından verilen önerilere ve bilgilere uyması büyük önem taşımaktadır.

Bolu sakinlerine önemli uyarılar ve hazırlıklar

14 Şubat'taki kesintiye karşı Bolu sakinleri hazırlıklı olmalı. Kesinti süresince yaşanabilecek aksamalara karşı önlemler alınmalı ve SEDAŞ'ın önerileri dikkate alınmalıdır. Bu planlı çalışmalar, Bolu'nun altyapısını güçlendirerek daha güvenli ve kesintisiz bir elektrik hizmeti sunmayı amaçlamaktadır.