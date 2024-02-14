14 Şubat 2024 Bolu ve çevre iller için hava durumu: Yağmurlu günler için hazırlıklarınızı yapın

Mevsim normallerinde sıcaklık değişimleri
Bolu, Zonguldak, Ankara, Bartın, Karabük, Kastamonu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerini kapsayan tahminlere göre, gündüzleri 13 ile 8°C, geceleri ise 10 ile 4°C arasında sıcaklık değişiklikleri bekleniyor. Bu sıcaklık farklılıkları, vatandaşları ve bölge ziyaretçilerini, gün boyunca kat kat giyinerek soğuk sabah ve akşamlara karşı hazırlıklı olmaya davet ediyor.
Rüzgâr ve yağmur uyarıları
Hava durumu raporları, güneşli günlerde dahi rüzgârın hissedilir derecede etkili olabileceğini gösteriyor. Gece saatlerinde beklenen sıcaklık düşüşleri, dışarı çıkarken kış şartlarına uygun, sıcak tutacak kıyafetlerin tercih edilmesinin önemini bir kez daha ön plana çıkarıyor. Bu uyarılar, vatandaşların sağlığını korumak ve ani soğuk hava şartlarına karşı hazırlıklı olmaları için büyük önem taşıyor.
Güncel hava durumu takibinin önemi
Bolu ve çevre illerindeki hava durumu tahminleri, bölge halkı ve ziyaretçiler için günlük ve haftalık planlarını doğru bir şekilde yapabilmeleri adına hayati önem taşıyor. Vatandaşların ve ziyaretçilerin, güncel hava durumu tahminlerini sürekli takip etmeleri ve mevsim normallerine uygun giysi seçimleri, kış mevsiminin getirebileceği sürprizlere karşı hazırlıklı olmalarını sağlayacak.
İşte il il hava durumu raporu:
14 Şubat 2024 Çarşamba Doğu Marmara Hava Durumu
İstanbul; En yüksek: 11°C En düşük: 9°C Bulutlu
Kocaeli; En yüksek:9°C En düşük: 6°C Bulutlu
Sakarya; En yüksek: 10°C En düşük: 7°C Yağmurlu
Düzce; En yüksek: 10°C En düşük: 8°C Yağmurlu
14 Şubat 2024 Çarşamba Batı Karadeniz Hava Durumu
Bolu; En yüksek: 9°C En düşük: 4°C Yağmurlu
Zonguldak: En yüksek: 12°C En düşük: 10°C Yağmurlu
Ankara; En yüksek: 8°C En düşük: 5°C Yağmurlu
Bartın; En yüksek: 14°C En düşük: 10° Yağmurlu
Karabük; En yüksek: 11°C En düşük: 8°C Yağmurlu
Kastamonu; En yüksek: 10°C En düşük: 7°C Yağmurlu
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.