14 Şubat 2024 Bolu ve çevre iller için hava durumu: Yağmurlu günler için hazırlıklarınızı yapın

Mevsim normallerinde sıcaklık değişimleri

Bolu, Zonguldak, Ankara, Bartın, Karabük, Kastamonu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerini kapsayan tahminlere göre, gündüzleri 13 ile 8°C, geceleri ise 10 ile 4°C arasında sıcaklık değişiklikleri bekleniyor. Bu sıcaklık farklılıkları, vatandaşları ve bölge ziyaretçilerini, gün boyunca kat kat giyinerek soğuk sabah ve akşamlara karşı hazırlıklı olmaya davet ediyor.

Rüzgâr ve yağmur uyarıları

Hava durumu raporları, güneşli günlerde dahi rüzgârın hissedilir derecede etkili olabileceğini gösteriyor. Gece saatlerinde beklenen sıcaklık düşüşleri, dışarı çıkarken kış şartlarına uygun, sıcak tutacak kıyafetlerin tercih edilmesinin önemini bir kez daha ön plana çıkarıyor. Bu uyarılar, vatandaşların sağlığını korumak ve ani soğuk hava şartlarına karşı hazırlıklı olmaları için büyük önem taşıyor.

Güncel hava durumu takibinin önemi

Bolu ve çevre illerindeki hava durumu tahminleri, bölge halkı ve ziyaretçiler için günlük ve haftalık planlarını doğru bir şekilde yapabilmeleri adına hayati önem taşıyor. Vatandaşların ve ziyaretçilerin, güncel hava durumu tahminlerini sürekli takip etmeleri ve mevsim normallerine uygun giysi seçimleri, kış mevsiminin getirebileceği sürprizlere karşı hazırlıklı olmalarını sağlayacak.

İşte il il hava durumu raporu:

14 Şubat 2024 Çarşamba Doğu Marmara Hava Durumu

İstanbul; En yüksek: 11°C En düşük: 9°C Bulutlu

Kocaeli; En yüksek:9°C En düşük: 6°C Bulutlu

Sakarya; En yüksek: 10°C En düşük: 7°C Yağmurlu

Düzce; En yüksek: 10°C En düşük: 8°C Yağmurlu

14 Şubat 2024 Çarşamba Batı Karadeniz Hava Durumu

Bolu; En yüksek: 9°C En düşük: 4°C Yağmurlu

Zonguldak: En yüksek: 12°C En düşük: 10°C Yağmurlu

Ankara; En yüksek: 8°C En düşük: 5°C Yağmurlu

Bartın; En yüksek: 14°C En düşük: 10° Yağmurlu

Karabük; En yüksek: 11°C En düşük: 8°C Yağmurlu

Kastamonu; En yüksek: 10°C En düşük: 7°C Yağmurlu