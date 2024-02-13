Düzce okul sporları yıldız kızlar ve yıldız erkekler tenis müsabakaları tamamlandı

Düzce, okul sporları kapsamında düzenlenen Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler Tenis Müsabakalarına ev sahipliği yaptı. Bahçeşehir Spor Kompleksi Tenis Kortu'nda gerçekleştirilen bu mücadele, genç sporcuları bir araya getirerek tenisin heyecanını yaşattı. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nın unutulmaz anlarından biri olan bu turnuva, katılımcıları ve izleyicileri adeta büyüledi.

Yıldızlar sahada parladı

Yıldız Kızlar ve Erkekler kategorisinde toplam 7 takımın kıyasıya rekabet ettiği turnuva, tenisin genç yeteneklerini ortaya çıkardı. Kızlar kategorisinde 3, erkekler kategorisinde ise 4 takım mücadele etti. Sporcuların gösterdiği üstün performans ve azim, geleceğin tenis yıldızlarının burada şekillendiğinin bir göstergesi oldu.

Şampiyonlar belli oldu

Turnuvanın sonunda, Yıldız Kızlar kategorisinde Akçakoca Mustafa Açıkalın Ortaokulu zirveye ulaşırken, Kültür Koleji Ortaokulu ikinci sırayı aldı. Erkekler kategorisinde ise Kasım Aktaş Ortaokulu birinciliği elde etti ve Su Damlası Ortaokulu takipçisi oldu. Bu başarılı takımlar, mücadele ruhunu ve spor ahlakını en güzel şekilde sergileyerek örnek bir davranış sergilediler.

Ödüller sahiplerini buldu

Dereceye giren takımlara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim etti. Bu özel an, turnuvanın unutulmaz anlarından biri oldu. Ödül töreni, genç sporcuların başarılarının takdir edildiği ve gelecek adına umut verdiği özel bir anlam taşıdı.

Genç yetenekler gelecek vaat ediyor

Düzce'de gerçekleştirilen okul sporları tenis müsabakaları, genç yeteneklerin sahne aldığı, heyecan ve mücadele dolu anlara tanıklık etti. Bu turnuva, sporcuların yeteneklerini sergilemeleri ve kendilerini geliştirmeleri için önemli bir platform oldu. Gelecek yıllarda da benzer organizasyonların devam etmesi bekleniyor.