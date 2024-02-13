13 Şub 2024 - 12:50- Teknoloji G:

Epic Games Store’da şok zam: İşte zamlı oyun fiyatları!  

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Epic Games Store'un oyun fiyatlarına yaptığı büyük zamlar, oyun severler için hayal kırıklığı yarattı. Popüler oyunlarda %30'dan %900'e varan fiyat artışları, platformun rekabet avantajını sarsıyor.

Epic Games Store’da şok zam: İşte zamlı oyun fiyatları!   mask
Epic Games Store’da şok zam: İşte zamlı oyun fiyatları!  
Epic Games Store’da şok zam: İşte zamlı oyun fiyatları!  
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Epic Games Store, son dönemlerde dikkat çeken bir adım atarak oyun fiyatlarına büyük oranlarda zam yaptı. Bu hamle, dijital oyun dağıtım platformları arasında yaşanan rekabetin yeni bir boyut kazanmasına neden oldu.

Epic Games Store’da şok zam: İşte zamlı oyun fiyatları!  

Steam’in dolar kuru geçişi

Özellikle Steam'in dolar kuruna geçiş yapmasının ardından, bir süre için daha avantajlı fiyatlar sunan Epic Games Store, oyun severlerin yeni gözdesi haline gelmişti. Ancak, son yapılan zamlarla birlikte, bu avantajın da sona erdiğini görüyoruz.

Epic Games Store’da şok zam: İşte zamlı oyun fiyatları!  

Epic Games Store'da %900 zam!

Epic Games Store, özellikle AAA sınıfı oyunlar başta olmak üzere, birçok oyunun fiyatında önemli oranlarda zamlar yaptı. Bu zamlar, %30'dan başlayıp %900'lere varan oranlarda gerçekleşti.

Epic Games Store’da şok zam: İşte zamlı oyun fiyatları!  

Epic Games’te fiyat artış furyasına katıldı

Yapılan bu artışlarla birlikte, Epic Games Store'un da diğer platformlar gibi fiyat artışları furyasına katıldığı görülüyor. Bu durum, platformun rekabet avantajını kaybetmesine ve "son kale" olarak görülen umudun da sarsılmasına neden oldu.
Epic Games Store’da şok zam: İşte zamlı oyun fiyatları!  

Popüler oyunlarda büyük zamlar

Fiyatı artan oyunlar arasında EA Sports FC 24, Red Dead Redemption 2, GTA 5 Premium Edition, Witcher 3 ve Cyberpunk 2077 gibi dünya çapında popülerliğe sahip oyunlar yer alıyor. Bu oyunlara yapılan zamlar, oyun severlerin bütçelerini doğrudan etkileyerek, oyun alım gücünü düşürebilir. Bu fiyat artışları, özellikle ülkemizdeki oyun severler arasında hayal kırıklığı yarattı ve platforma olan ilginin azalmasına neden olabilir.

Epic Games Store’da şok zam: İşte zamlı oyun fiyatları!  

Gelecekteki fiyat artışları

Epic Games Store'daki bu ilk dalganın ardından, ilerleyen günlerde diğer oyunların fiyatlarında da benzer oranlarda artışlar bekleniyor. Bu durum, dijital oyun pazarında genel bir fiyat artışı trendinin işareti olarak kabul edilebilir.

Epic Games Store’da şok zam: İşte zamlı oyun fiyatları!  

Oyunların eski ve yeni fiyatları

Red Dead Redemption 2: 1150 TL - 2100 TL
GTA 5 Premium Edition: 551 TL - 749 TL
EA Sports FC 24: 1200 TL - 2100 TL
Disco Elysium: 61 TL - 575 TL
Cyberpunk 2077: 799 TL - 999 TL
The Witcher 3: 400 TL - 829 TL
Star Wars Jedi: Survivor: 1199 TL - 2099 TL
It Takes Two: 399 TL - 1199 TL
Dying Light Enhanced Edition: 59 TL - 591 TL

  

13 Şub 2024 - 12:50 - Teknoloji

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