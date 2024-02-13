Epic Games Store’da şok zam: İşte zamlı oyun fiyatları!  

Epic Games Store, son dönemlerde dikkat çeken bir adım atarak oyun fiyatlarına büyük oranlarda zam yaptı. Bu hamle, dijital oyun dağıtım platformları arasında yaşanan rekabetin yeni bir boyut kazanmasına neden oldu.

Steam’in dolar kuru geçişi

Özellikle Steam'in dolar kuruna geçiş yapmasının ardından, bir süre için daha avantajlı fiyatlar sunan Epic Games Store, oyun severlerin yeni gözdesi haline gelmişti. Ancak, son yapılan zamlarla birlikte, bu avantajın da sona erdiğini görüyoruz.

Epic Games Store'da %900 zam!

Epic Games Store, özellikle AAA sınıfı oyunlar başta olmak üzere, birçok oyunun fiyatında önemli oranlarda zamlar yaptı. Bu zamlar, %30'dan başlayıp %900'lere varan oranlarda gerçekleşti.

Epic Games’te fiyat artış furyasına katıldı

Yapılan bu artışlarla birlikte, Epic Games Store'un da diğer platformlar gibi fiyat artışları furyasına katıldığı görülüyor. Bu durum, platformun rekabet avantajını kaybetmesine ve "son kale" olarak görülen umudun da sarsılmasına neden oldu.

Popüler oyunlarda büyük zamlar

Fiyatı artan oyunlar arasında EA Sports FC 24, Red Dead Redemption 2, GTA 5 Premium Edition, Witcher 3 ve Cyberpunk 2077 gibi dünya çapında popülerliğe sahip oyunlar yer alıyor. Bu oyunlara yapılan zamlar, oyun severlerin bütçelerini doğrudan etkileyerek, oyun alım gücünü düşürebilir. Bu fiyat artışları, özellikle ülkemizdeki oyun severler arasında hayal kırıklığı yarattı ve platforma olan ilginin azalmasına neden olabilir.

Gelecekteki fiyat artışları

Epic Games Store'daki bu ilk dalganın ardından, ilerleyen günlerde diğer oyunların fiyatlarında da benzer oranlarda artışlar bekleniyor. Bu durum, dijital oyun pazarında genel bir fiyat artışı trendinin işareti olarak kabul edilebilir.

Oyunların eski ve yeni fiyatları

Red Dead Redemption 2: 1150 TL - 2100 TL

GTA 5 Premium Edition: 551 TL - 749 TL

EA Sports FC 24: 1200 TL - 2100 TL

Disco Elysium: 61 TL - 575 TL

Cyberpunk 2077: 799 TL - 999 TL

The Witcher 3: 400 TL - 829 TL

Star Wars Jedi: Survivor: 1199 TL - 2099 TL

It Takes Two: 399 TL - 1199 TL

Dying Light Enhanced Edition: 59 TL - 591 TL