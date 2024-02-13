13 Şub 2024 - 14:24- Güncel G:

Bolu'da alev alev yanan araç kül oldu

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Bolu'nun Sümer Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil, sabah saatlerinde alev alev yandı. Bolu İtfaiye Müdürlüğü'nün hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede söndürülse de araç kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni araştırılıyor.

Bolu'da alev alev yanan araç kül oldu mask
Bolu'da alev alev yanan araç kül oldu
Bolu'da alev alev yanan araç kül oldu
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Bolu'da endişe verici sabah yangını

Bolu'da alev alev yanan araç kül oldu

Bolu Merkez'de yer alan Sümer Mahallesi, Cihangir Sokak'ta sakinler, sabahın erken saatlerinde beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldı. Saat 09.11'de, Aykut Turgut'a ait olan ve park halinde bulunan 34 ED 4852 plakalı otomobil, alevlere teslim oldu. Olay, mahallede büyük bir endişe yarattı.

İtfaiyenin hızlı ve etkili müdahalesi

Bolu'da alev alev yanan araç kül oldu

Yangın ihbarının alınması üzerine, Bolu İtfaiye Müdürlüğü ekipleri derhal olay yerine yönlendirildi. Alevlerin aracı tamamen kuşatmış olması, itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesini gerektirdi. Profesyonel çalışmalarıyla yangını kontrol altına alan ekipler, olası bir facianın önüne geçti.

Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın söndürüldü, fakat 34 ED 4852 plakalı otomobil, yangından ağır hasarla çıktı ve tamamen kullanılamaz hale geldi. Araç sahibi Aykut Turgut, meydana gelen bu talihsiz olay karşısında büyük bir üzüntü yaşadı.

Yangının sebebi üzerinde duruluyor

Bolu'da alev alev yanan araç kül oldu

Bolu İtfaiye Müdürlüğü, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla detaylı bir inceleme başlattı. İlk incelemeler, yangının bir teknik arıza ya da dikkatsizlik sonucu çıkmış olabileceğini gösteriyor. Kesin sonuçlar, detaylı incelemenin tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacak.

Mahalle sakinleri arasında tedirginlik

Sümer Mahallesi'nde yaşanan bu olay, mahalle sakinleri arasında büyük bir tedirginlik yarattı. Benzer bir durumun kendi başlarına da gelebileceği endişesiyle mahalleli, yetkililerden bu tür olayların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor.

# olay, otomobil

13 Şub 2024 - 14:24 Bolu- Güncel

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