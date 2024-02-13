13 Şub 2024 - 14:26- Güncel G:

Yıltaş: Yerli Üretim ile Ekonomik ve Sağlıklı Alışverişin Yeni Adresi

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Bolu ve Düzce'de yerli sermaye ile üretilen sağlıklı ve ekonomik gıda ürünleri sunan yerli üretim odaklı yaklaşımı ile aile bütçesine ve milli ekonomiye katkıda bulunan Yıltaş, geniş ürün yelpazesi ile alışverişin yeni adresi.

Yıltaş: Yerli Üretim ile Ekonomik ve Sağlıklı Alışverişin Yeni Adresi
Yıltaş: Yerli Üretim ile Ekonomik ve Sağlıklı Alışverişin Yeni Adresi
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Yıltaş, Türkiye'nin Bolu ve Düzce şehirlerinde, yerel sermaye kullanılarak üretilen gıda ürünlerine odaklanarak sağlıklı ve ekonomik alışverişin merkezi haline geldi. Yerli üretimi destekleyen bu öncü firma, aile bütçelerine katkı sağlarken milli ekonominin güçlenmesine de önemli derecede katkıda bulunuyor.

Yıltaş, müşterilerine geniş bir yerli ürün yelpazesi sunarak, sağlıklı yaşamı destekleyen bir alışveriş deneyimi vaat ediyor.

Yıltaş: Yerli Üretim ile Ekonomik ve Sağlıklı Alışverişin Yeni Adresi

Yerli Üretim Odaklı Yenilikçi Yaklaşım

Yıltaş'ın yönetim kurulu başkanı Emre Yıldırım liderliğinde, mağazalarında yerli sermaye ile üretilen gıda ürünlerine öncelik verilmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 'Evinizde iş yerinizde bir eksik varsa Yıltaş var' sloganıyla yola çıkan firma, yerli ürünlerin çeşitliliğini artırma misyonunu benimsemiş durumda. Konuyla ilgili olarak Yıltaş Yönetim Kurulu Başkan Emre Yıldırım,
Gıda sektörüne adım  attığımız günden bu yana bu yana reyonlarımızda hiçbir şekilde yabancı sermayeli  ürün bulundurmadık bulundurmuyoruz, tüm ürünlerimiz yüzde yüz yerli. Yabancı sermayeli ürünleri boykot etmekle görevimiz bitmiyor; bu durumu hayat tarzımız haline getirmeliyiz. Türkiye'de ithal mallara eşdeğer üretim yapan birçok saygın firma var tedariklerimizi bu firmalardan sağlayarak yabancı sermayeli ürünlere alternatif bulabiliriz. ifadelerini kullandı.
Yıltaş: Yerli Üretim ile Ekonomik ve Sağlıklı Alışverişin Yeni Adresi

Yabancı Ürünlere Karşı Net Duruş

Emre Yıldırım, Yıltaş'ın insan sağlığını riske atabilecek şüpheli içeriklere sahip ürünleri mağazalarında barındırmama politikasına dikkat çekerek, "Mağazamızda sunulan elli bin çeşit ürünle, müşterilerimiz evlerinin tüm ihtiyaçlarını güvenle karşılayabilir. Sağlığa zararlı ürünlerin satışını yapmamız, özellikle sigara gibi zararlı maddeler içeren ürünleri raflarımıza koymamamız, seçtiğimiz sağlıklı ürün yelpazesiyle müşteri portföyümüzü şekillendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Yerli ürün tüketiminin ekonomik bağımsızlık için hayati önem taşıdığını vurgulayan ve Türkiye'deki yerli firmaların gıda, kozmetik, temizlik ve kişisel bakım ürünleri gibi alanlarda yüksek kalitede üretim yaptığını ancak bu firmaların yeterince tanınmadığını belirten Yıldırım, İsrail ve Filistin olaylarına da değinerek, 

"Müşterilerimiz mağazamıza geldiklerinde, ürün araştırması yapmak zorunda kalmadan güvenle ve rahat bir şekilde alışveriş yapabiliyor" ifadesini kullandı. 
Yıltaş: Yerli Üretim ile Ekonomik ve Sağlıklı Alışverişin Yeni Adresi

Ekonomiye ve Aile Bütçesine Katkı

Yıltaş'ın, uygun fiyat politikaları ve geniş yerli ürün seçenekleri ile hem aile bütçelerine hem de milli ekonomiye destek olduğunu vurgulayan Yıltaş Bolu Mağaza Müdürü Ercan Kurutlu,

"2022 yılında Yıltaş Ailesi olarak gıda ürünleri ile yapı market ürünlerini birleştirerek değişik bir konsept olarak halkımızın karşısına çıktık.Gıda marketimize direkt yerli ve milli ürünlerle başladık. Bizim çocukluğumuzda yerli malı haftası vardı. Milli ürün bilinci oluşturmak için düzenlenmiş bir haftaydı. Biz de Yıltaş olarak o güzel fikrin vücut bulmuş haliyiz diyebiliriz. Vatandaşlarımızın marketimize olan ilgisi oldukça güzel. Özellikle son zamanlardaki  gelişmelerden dolayı vatandaşlarımız çok daha fazla ilgi ve alaka göstermeye başladı. Biz de bu ilgi ve alaka  arttıkça daha iyi fiyat politikalarıyla çeşitliliğimizi artırmaya çalışıyoruz. Marketimiz fiyat olarak oldukça uygun.  Fiyatlarımızla aile bütçesine katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda milli markalarımızın üreticilerden sürekli talep oluşturduğumuz  için ülke ekonomisine katkıda bulunarak paramızın yine ülkemize kalmasına da destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.
Yıltaş: Yerli Üretim ile Ekonomik ve Sağlıklı Alışverişin Yeni Adresi

Yıltaş Online Market

Yıltaş ayrıca, online pazarı ve 1500 TL üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo seçeneği ile internet üzerinden de müşterilerine güvenle hizmet veriyor.

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13 Şub 2024 - 14:26 Bolu- Güncel

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