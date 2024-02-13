Tanju Özcan, meclis oylamasında “usulsüzlük” iddialarına tepki gösterdi!

“ AK Parti almış zamanında bu kararı!”

Belediye Meclis Toplantısındaki oylama hakkında konuşan Tanju Özcan, “Meclisin bir yönetmeliği var. Kim çıkartmış bu yönetmeliği? AK Parti çıkartmış. 26. Maddesi orada diyor ki, işaretle yapılan oylamalar başkanlık divanınca değerlendirilir deniyor. Kabul edenler diyoruz, 16 kişi el kaldırıyor. Kabul etmeyenler deyince, el kaldırılmıyor, çekimser davranıyorlar.” Dedi.

“Herkes ciddi olmalı! Bolu’yu yönetiyoruz”

Başkan Tanju Özcan’dan üyelere çağrı, “Ben duymadım diye söylemlerde bulunuyorlar. Herkesi ciddiyete davet ediyorum. Burada Bolu’yla ilgili karar alıyoruz. Bazı meclis üyeleri konuştuğumuz konuyu bile bilmiyor. Telefonla oynuyorlar, sonra vay biz duymadık! Herkes ciddi olmalı” dedi.

Feridun Yılmaz’a atıfta bulundu! “bakacağız”

Başkan Tanju Özcan, “bir hafta öncesine kadar benim başkan yardımcılığımı yapan şahıs, görevi bitince hemen muhalefete geçmiş. Kardeşim sen 4 ay 10 gündür benimle çalışmışsın, biz hata yaptıysak 1 haftadır mı yapıyoruz? Siyasette kimin ne olduğunu bu vesileyle görmüş oluyoruz. Kalibreleri belli oluyor. Amasyalı büyük düşünür kardeşimin bir sözü vardı ya, “bakacağız” Diyerek Feridun Yılmaz’a atıfta bulundu.

Oylama sürecinde ne olmuştu?

Bolu Belediye Meclisi'nin 07.02.2024 tarihli toplantısında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınması planlanan 434 milyon TL borçlanma izni için yapılan oylama ile gergin bir atmosfere sahne olmuştu. Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda, 16 kabul oyuyla kabul edilen maddeye, AK Parti, MHP ve İYİ Parti usulsüzlük yapıldı diyerek itirazda bulunmuştu.

İdari ve cezaî yollara başvurdular!

Bolu Belediye Meclis üyelerinden AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Zafer Partili üyeleri Tanju Özcan’a büyük tepki gösterdiler. Yaşanan bu hukuksuz uygulamaya karşı, meclis üyeleri tarafından idari ve cezaî yollara başvurulacağı ve Bolu Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı belirtiler.

Bundan sonraki süreçte ne olacak?

AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Zafer Partili üyelerin tepkilerine maruz kalan Tanju Özcan, bugün yapmış olduğu basın açıklamasıyla iddialara sert bir dille tepki koydu. Bundan sonraki süreçte üyelerin adli yollara başvurduktan sonra çıkacak sonuç bekleniyor.