13 Şub 2024 - 22:00- Yaşam G:

14 Şubat sevgililer günü hediyesi için beklentinizi yüksek tutmayın!

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Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu, “Sevgi gününe haddinden ve beklenenden fazla anlam yüklenmesi özellikle gençler arasında ilişkileri bozabilir. Hatta bu durum ister istemez yarışmacı bir tutum içine sokar ve bu tutum duygusal kırılmalara yol açabilir” dedi.

14 Şubat sevgililer günü hediyesi için beklentinizi yüksek tutmayın! mask
14 Şubat sevgililer günü hediyesi için beklentinizi yüksek tutmayın!
14 Şubat sevgililer günü hediyesi için beklentinizi yüksek tutmayın!
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Kimisi için diğer günlerden farksız bazıları içinse oldukça önemli bir gün olarak görülen 14 Şubat Sevgililer Günü için girilen beklentilerin kırılmalara neden olabileceğine dair çiftlere uyarılarda bulunan Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu özellikle maddiyata dayalı ve abartılı beklentilerin ilişkilerde telafisi zor olan

14 Şubat sevgililer gününde ne yapılmalı?

14 Şubat sevgililer günü hediyesi için beklentinizi yüksek tutmayın!

Yıl içinde özellikle çiftler arasında özel sayılabilecek günlerden bir tanesi de 14 Şubat Sevgililer Günü. Bazı çiftler için normal bir gün olarak gözükse de özellikle tüketim kültüründe moda haline gelen bugün, özel bir anlam yüklenmesi ve kutlanması gereken bir zorunluluğa dönüşebiliyor. 14 Şubat’a dair beklentilerin farklı olmasından dolayı oluşabilecek sorunlar hakkında tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu da konuyla ilgili ayrıca uyarılarda bulundu. Kırılmalara neden olabileceğinin altını çizdi.

Sevgililer gününde nasıl hediye alınmalı?

14 Şubat sevgililer günü hediyesi için beklentinizi yüksek tutmayın!

Türk kültüründe zaten sevginin büyük bir yere sahip olduğunu ve tek bir güne sığdırılmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu, yine sırf 14 Şubat diye aşırıya kaçılmaması noktasında önerilerde bulundu. “Zarif bir kutlama yapılmalı” diyerek sözlerine devam eden Prof. Dr. Balcıoğlu, “Bizim tarihten Yunus Emre’den, Karacaoğlan’dan gelen bir sevgi kültürümüz zaten var. Dolayısıyla sevgiyi bir güne hapsetmek doğru değildir zaten bizim kültürümüzde de yeri yoktur. Ancak ismi güzel ve ithal olan bugünün üzerinde durabiliyoruz. Yalnız beklenti çok yükseklere gidiyor. Hâlbuki insanlar hangi anlamda olursa olsun karşılıklı olarak bütün ilişkilerde birbirine sevgilerini ifade etmelidirler” dedi.

Sevgililer gününde alışveriş çılgınlığı yapmayın

14 Şubat sevgililer günü hediyesi için beklentinizi yüksek tutmayın!

Prof. Dr. Balcıoğlu, “Bunun nasıl manevi yönü varsa, yani sevdiğimizi ifade etmek gibi, maddiyat üzerinden olaya baktığımızda hastalıklı tutum söz konusu olabilir. Tabi ki de sevgimizi ifade etmek için birçok kanal vardır. Mesela çiçek almak, tebessüm etmek ya da güzel bir söz gibi. Ancak bugün için beklentiler ya da beklentilerimiz pahalı, fiyatı yüksek olan hediyeler biçiminde olmamalıdır. Sevgiden ziyade yanlış bir tutumdur ve alışveriş çılgınlığı olarak adlandırılabilir. Karşılıklı sevgi para üzerinden ya da maddi değerlerle ölçülen kalıplara sokulmuş ve ifade edilmeye çalışılmaya başlanıyor. Hâlbuki bu bir kabuktur ve asıl olan zarfın içidir. O yüzden insanlar birbirlerine sevgilerini ve duygularını ifade ederken bu kanalları daha zarif kavramlarla veya davranış şekillerinden yola çıkarak seçebilirler” şeklinde konuştu.

14 Şubat beklentisine girmek ilişkiyi bozabilir

14 Şubat sevgililer günü hediyesi için beklentinizi yüksek tutmayın!

Girilen beklentiler ve aşırıya kaçan anlam yüklemeleri sonucunda ilişkinin zarar görebileceği noktasında da uyarılarda bulunan Prof. Dr. Balcıoğlu, “Sevgi gününe haddinden ve beklenenden fazla anlam yüklenmesi özellikle gençler arasında ilişkileri bozabilir. Bu durum ister istemez yarışmacı bir tutum içine de sokar. Maddi imkanı olmayan insanlar pahalı hediyeleri birbirine alamayabilirler. Fakat bu yarışmacı tutum insanlar arasında kırılganlıklara, duygusal kırılmalara yol açabilir ve bunun telafisi de çok zordur. Bu yüzden sevgi gününün biraz daha zarif şekilde ama manevi anlam yükleyerek kutlanmasını, çılgınlıklardan kaçınılmasını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Sevgililer günü nasıl kutlanmalı?

Balcıoğlu ayrıca sözlerine şöyle devam etti; “Evet, bugün bize ithal bir gün yani başka bir kültür ama zararlı bir ithal değil. Bugüne değer verilebilir ama her şey olarak da bakılmasın. Sade ve zarif bir kutlama yeterli olacaktır. Çılgınlığa dönüşmesine, aşırı derecede tüketime yönelmesine dikkat etmek lazım. Bütçemizi sarsmasına ve bütçesi yetmeyenlerin de başka yollara sapmasına müsaade edilmemesi gerekiyor.”

Sadece kadınlar için değil karşılıklı kutlanmalı

Son olarak da buna benzer günlerde sadece kadınlara hediye alınıyor olmasının yanlış olduğunu ifade eden Balcıoğlu, “Sevgi karşılıklıdır ve bütün canlıların sevgiye ihtiyacı vardır. Bu yüzden sadece kadınlara sevgi gösterilmesi ya da hediye alınması yanlış olacaktır. Eğer bir kutlama olacaksa karşılıklı olmalıdır” diyerek sözlerini sonlandırdı.

# VAR, Türk

13 Şub 2024 - 22:00 - Yaşam

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