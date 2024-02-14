14 Şub 2024 - 00:00- Güncel G:

'Anne' diye bağıran horoz kesilmekten kurtuldu

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Kesilmek üzereyken 'Anne' diye bağıran horoz kesilmekten son anda kurtuldu.

'Anne' diye bağıran horoz kesilmekten kurtuldu mask
'Anne' diye bağıran horoz kesilmekten kurtuldu
'Anne' diye bağıran horoz kesilmekten kurtuldu
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Bir horozun inanılmaz kurtuluş hikayesi

'Anne' diye bağıran horoz kesilmekten kurtuldu

Abdulhamit Barçadurmuş isimli vatandaş, kesmek üzere kümesten aldığı horozun 'Anne' diye bağırmasıyla şoke oldu. Bu beklenmedik tepki, Barçadurmuş'u horozu kesmekten son anda vazgeçirdi. Olay, hayvanların da insanlar gibi duygusal tepkiler verebileceğini gösteren şaşırtıcı bir örnek olarak kayıtlara geçti.

'Anne' Diye Bağırınca hayatı kurtuldu

'Anne' diye bağıran horoz kesilmekten kurtuldu

Barçadurmuş, iş yerindeki arkadaşlarının isteği üzerine horozu kesmeye karar verdiğinde, horozun tekrar 'Anne' diye bağırmasıyla karşılaştı. Bu durum, onu üç kez kesmeye çalıştığı horozu kesmekten vazgeçmeye itti. Bu olay, hayvan yetiştiricisinin duygusal bir karar vermesine neden oldu ve horozun hayatını kurtardı.

Sosyal medyada viral olan horoz

'Anne' diye bağıran horoz kesilmekten kurtuldu

Barçadurmuş, yaşanan bu inanılmaz anı videoya kaydederek sosyal medyada paylaştı. "Kimse bana inanmıyordu, bakın horoz ne diyor" diyerek paylaştığı video, kısa sürede viral oldu ve geniş kitleler tarafından ilgiyle karşılandı. Bu paylaşım, hayvanların da insanlar gibi duygusal ifadeler sergileyebileceğine dair kamuoyunda farkındalık yarattı.

Anne diye bağıran horoz geleceğini kurtardı

'Anne' diye bağıran horoz kesilmekten kurtuldu

Barçadurmuş, 'Anne' diye bağıran horozu kesmenin kendisine doğru gelmediğini belirterek, hayvanı kesmek yerine satmayı düşündüğünü ifade etti. Sosyal medyada bir alıcının düşük bir teklif yapmasına rağmen, uygun bir fiyat teklifi gelirse horozu satmayı planladığını söyledi. Bu karar, hayvan haklarına ve duygusal bağlara verilen önemin güzel bir örneği oldu.

Toplumsal tepkiler ve hayvan hakları

'Anne' diye bağıran horoz kesilmekten kurtuldu

Bu olay, hayvan hakları ve hayvanların duygusal kapasiteleri hakkında toplumsal farkındalığı artırdı. 'Anne' diye bağıran horozun hikayesi, insanların hayvanlara karşı sorumluluklarını ve duyarlılıklarını gözden geçirmelerine neden oldu. Ayrıca, hayvanların korunması ve onlara karşı daha merhametli olunması gerektiğine dair genel bir mesaj verdi.

 

# olay

14 Şub 2024 - 00:00 - Güncel

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