Bolu'da elektrik kesintileri sürerken: SEDAŞ müşteri memnuniyetinden bahsetti

Elektrik kesintileri SEDAŞ'ın çabalarını gölgede bırakıyor

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze bölgelerini kapsayan 20 bin kilometrekarelik geniş bir alanda enerji dağıtım hizmetleri sunuyor. 2 milyonu aşkın müşteriye kesintisiz enerji sağlama hedefiyle yola çıkan şirket, 2023 yılında büyük bir aydınlatma ve bakım onarım hamlesi başarılı olarak gerçekleştirdiğini duyurdu.

Periyodik kontroller devam edecek mi?

Ancak, bu büyük çabanın aksine, Bolu'da yaşayan vatandaşlar hala sık sık elektrik kesintileriyle karşı karşıya. SEDAŞ’ın yaptığı açıklamada, 2024 yılında elektrik dağıtım faaliyet bölgesi genelinde bulunan 9 bin 782 aydınlatma şebekesinin periyodik kontrollerinin bu yıl devam edeceği de açıkladı.

Aydınlık gelecek vaatleri karanlıkta kalıyor

SEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı içerisinde 10 bin 206 metre alçak gerilim kablosu, 13 bin 445 ampul, bin 418 armatür değişimi ve muhtelif aydınlatma ekipmanlarının bakımı gibi geniş çaplı bir aydınlatma programı başarıyla tamamlandı. Buna rağmen, Bolu'da yaşayanlar bu iyileştirmelerin ışığını göremiyor. Elektrik kesintileri, halkın günlük yaşamını olumsuz etkileyen bir problem olmaya devam ediyor.

Müşteri memnuniyeti öncelikli mi?

SEDAŞ'ın müşteri memnuniyetini öncelikli tuttuğunu belirten açıklamalarına rağmen, Bolu'daki durum bu iddiaları sorgulattı. Şirket, elektrik dağıtım ağındaki 9 bin 782 aydınlatma şebekesinin periyodik kontrollerini sürdüreceğini ifade etse de Bolu'da yaşayan vatandaşların kesintisiz enerji hizmeti beklentisi henüz karşılanmış değil.

Sorun nerede?

SEDAŞ'ın bakım ve onarım çalışmalarının ardından bile Bolu'da yaşanan elektrik kesintilerinin devam etmesi, altyapı sorunlarının derinlemesine incelenmesi gerektiğini gösterdi. Acaba sorun, sadece değiştirilen ekipmanlarda mı yoksa daha köklü bir altyapı meselesinde mi yatıyor? Vatandaşların kesintisiz enerji talebi, SEDAŞ'ın gelecek planlamalarında daha kapsamlı çözümler üretmesini gerekli.

Aydınlık bir gelecek için ne yapılmalı?

Bolu'da yaşayan vatandaşların elektrik kesintilerinden duyduğu rahatsızlık göz önünde bulundurulduğunda, bu durum SEDAŞ'ın daha etkin çözümler üretmesi kaçınılmaz olduğunu gösterdi. Yapılan yatırımların ve bakım çalışmalarının vatandaşların yaşam kalitesine doğrudan yansıması, şirketin önümüzdeki dönemde odaklanması gereken en önemli konu olmalı.