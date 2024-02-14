14 Şub 2024 - 10:00- Güncel G:

Bolu'da elektrik kesintileri sürerken: SEDAŞ müşteri memnuniyetinden bahsetti

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SEDAŞ'ın sürekli yaptığı onarım ve bakım çalışmalarına rağmen, Bolu'daki elektrik kesintileri devam ediyor. Vatandaşlar, kesintisiz enerji hizmeti beklerken, sorunun kökeni ve çözüm yolları sorgulanıyor.

Bolu'da elektrik kesintileri sürerken: SEDAŞ müşteri memnuniyetinden bahsetti mask
Bolu'da elektrik kesintileri sürerken: SEDAŞ müşteri memnuniyetinden bahsetti
Bolu'da elektrik kesintileri sürerken: SEDAŞ müşteri memnuniyetinden bahsetti
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Elektrik kesintileri SEDAŞ'ın çabalarını gölgede bırakıyor

Bolu'da elektrik kesintileri sürerken: SEDAŞ müşteri memnuniyetinden bahsetti

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze bölgelerini kapsayan 20 bin kilometrekarelik geniş bir alanda enerji dağıtım hizmetleri sunuyor. 2 milyonu aşkın müşteriye kesintisiz enerji sağlama hedefiyle yola çıkan şirket, 2023 yılında büyük bir aydınlatma ve bakım onarım hamlesi başarılı olarak gerçekleştirdiğini duyurdu.

Periyodik kontroller devam edecek mi?

Bolu'da elektrik kesintileri sürerken: SEDAŞ müşteri memnuniyetinden bahsetti

Ancak, bu büyük çabanın aksine, Bolu'da yaşayan vatandaşlar hala sık sık elektrik kesintileriyle karşı karşıya. SEDAŞ’ın yaptığı açıklamada, 2024 yılında elektrik dağıtım faaliyet bölgesi genelinde bulunan 9 bin 782 aydınlatma şebekesinin periyodik kontrollerinin bu yıl devam edeceği de açıkladı.

Aydınlık gelecek vaatleri karanlıkta kalıyor

Bolu'da elektrik kesintileri sürerken: SEDAŞ müşteri memnuniyetinden bahsetti

SEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı içerisinde 10 bin 206 metre alçak gerilim kablosu, 13 bin 445 ampul, bin 418 armatür değişimi ve muhtelif aydınlatma ekipmanlarının bakımı gibi geniş çaplı bir aydınlatma programı başarıyla tamamlandı. Buna rağmen, Bolu'da yaşayanlar bu iyileştirmelerin ışığını göremiyor. Elektrik kesintileri, halkın günlük yaşamını olumsuz etkileyen bir problem olmaya devam ediyor.

Müşteri memnuniyeti öncelikli mi?

Bolu'da elektrik kesintileri sürerken: SEDAŞ müşteri memnuniyetinden bahsetti

SEDAŞ'ın müşteri memnuniyetini öncelikli tuttuğunu belirten açıklamalarına rağmen, Bolu'daki durum bu iddiaları sorgulattı. Şirket, elektrik dağıtım ağındaki 9 bin 782 aydınlatma şebekesinin periyodik kontrollerini sürdüreceğini ifade etse de Bolu'da yaşayan vatandaşların kesintisiz enerji hizmeti beklentisi henüz karşılanmış değil.

Sorun nerede?

SEDAŞ'ın bakım ve onarım çalışmalarının ardından bile Bolu'da yaşanan elektrik kesintilerinin devam etmesi, altyapı sorunlarının derinlemesine incelenmesi gerektiğini gösterdi. Acaba sorun, sadece değiştirilen ekipmanlarda mı yoksa daha köklü bir altyapı meselesinde mi yatıyor? Vatandaşların kesintisiz enerji talebi, SEDAŞ'ın gelecek planlamalarında daha kapsamlı çözümler üretmesini gerekli.

Aydınlık bir gelecek için ne yapılmalı?

Bolu'da yaşayan vatandaşların elektrik kesintilerinden duyduğu rahatsızlık göz önünde bulundurulduğunda, bu durum SEDAŞ'ın daha etkin çözümler üretmesi kaçınılmaz olduğunu gösterdi. Yapılan yatırımların ve bakım çalışmalarının vatandaşların yaşam kalitesine doğrudan yansıması, şirketin önümüzdeki dönemde odaklanması gereken en önemli konu olmalı.

# Yaşam

14 Şub 2024 - 10:00 - Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Sedaş Hizmet Veremiyor - sedaş, bakım falan yapmıyor. bizim mahallede elektrik telleri ağaç dallarının arasından geçiyor. daha önce okçular köyü islamlar mahallesini kış günü 25 saat elektriksiz bırakmıştır. arızanın giderilmesi için 25 saat ekip bile göndermemiştir. arıza mahalle sakinleri tarafından giderilmiştir. hiç bir yaptırım uygulanmadığı için sorumsuzluğu devam etmektedir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 11:17

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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