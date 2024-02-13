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MHP’li Durak'tan 60 proje ile değişim vaadi

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Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, yerel seçimler öncesinde Bolu için hazırladığı 60 yenilikçi projeyi açıkladı. İmar, ulaşım, çevre ve sosyal yaşamı kapsayan projelerle Bolu'nun geleceğine yön verecek adımlar atılıyor.

MHP’li Durak'tan 60 proje ile değişim vaadi mask
MHP’li Durak'tan 60 proje ile değişim vaadi
MHP’li Durak'tan 60 proje ile değişim vaadi
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Bolu için Değişim Zamanı

MHP’li Durak'tan 60 proje ile değişim vaadi

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, yerel seçimler öncesinde Bolu'nun karşılaştığı sorunlara çözüm getirecek 60 proje ile değişim rüzgarları estiriyor. Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen coşkulu bir toplantıda projelerini tanıtan Durak, "Değişimin, samimiyetin, icraatın vakti geldi" sloganıyla Bolu halkına hitap etti.

Samimiyet ve dinamizm vurgusu

MHP’li Durak'tan 60 proje ile değişim vaadi

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün de destek verdiği toplantıda, samimiyet ve dinamizmin ön plana çıkarıldığı bir yönetim anlayışı vurgulandı. Akgül, "Bolu'ya hizmet etme azmimiz, dinamik ve genç kadrolarımızla bir yıl içinde neler yapabileceğimizi göstereceğiz" diyerek projelerin Bolu için bir dönüm noktası olacağını belirtti.

Kapsamlı projelerle Bolu'nun geleceği

MHP’li Durak'tan 60 proje ile değişim vaadi

İlhan Durak'ın açıkladığı projeler arasında imar ve şehirleşme yönetimi, tramvay hattı, köprülü kavşaklar, Bolu mobil uygulaması, bisikletli ulaşım, toplu taşıma akıllı durak, atık yakma ve enerji üretim tesisi gibi çeşitli alanları kapsayan yenilikler bulunuyor. Bu projelerle Bolu'nun yaşam kalitesinin artırılması ve şehrin daha yaşanabilir bir kent haline getirilmesi hedefleniyor.

Ulaşım ve çevre dostu girişimler

MHP’li Durak'tan 60 proje ile değişim vaadi

Durak'ın projeleri arasında dikkat çeken tramvay hattı ve bisikletli ulaşım gibi ulaşım alternatifleri, şehrin trafik sorununa çözümler sunarken, çevre dostu bir yaklaşımı da beraberinde getiriyor. Ayrıca, atık yönetimi ve sıfır atık projeleri ile Bolu'nun çevresel sürdürülebilirliğine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Sosyal ve kültürel yaşama katkı

MHP’li Durak'tan 60 proje ile değişim vaadi

Projeler, sadece altyapı ve çevre odaklı değil, aynı zamanda Bolu'nun sosyal ve kültürel yaşamına da önemli katkılarda bulunmayı hedefliyor. Gastronomi merkezi, Bolu fuar alanı, mahalle spor sahaları ve amatör spor kulüplerine destek gibi girişimlerle Bolu'nun sosyal hayatı canlandırılacak.

Bolu için yeni bir başlangıç

İlhan Durak'ın liderliğinde Bolu için planlanan projeler, şehrin her yönüyle kalkınmasını ve gelişimini hedefliyor. Durak, "Bolu'muzun potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için bu kutlu yola çıktım" diyerek, projelerin Bolu'ya yeni bir vizyon kazandıracağının altını çiziyor. Bu projelerle Bolu'nun geleceği şekillendirilirken, vatandaşların da bu değişim sürecinde aktif bir rol oynaması bekleniyor.

# trafik, Çevre, Yaşam, belediye

13 Şub 2024 - 21:00 Bolu- Siyaset

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